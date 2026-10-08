Călin și Cristela Georgescu, a treia zi de percheziții informatice la DIICOT. UPDATE: Va fi audiată și „umbra” lui Georgescu- Surse

Soții Georgescu, Cristela și Călin. Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews

Soții Georgescu participă și joi, 8 octombrie, la perchezițiile informatice desfășurate de procurorii DIICOT, pentru a treia zi consecutiv.

UPDATE: Ancheta DIICOT se extinde

Ancheta DIICOT în dosarul înșelăciunii de 1,1 milioane de euro se extinde. Trei persoane citate în calitate de martori sunt așteptate, joi, la sediul instituției pentru a fi audiate în legătură cu discuțiile și demersurile privind banii care ar fi trebuit restituiți de fostul candidat la prezidențiale omului de afaceri Răzvan Leu, potrivit surselor realitatea.net.

Printre cei chemați la audieri s-ar afla Sami Petroi, un om de afaceri din Oradea. Potrivit unor surse citate anterior, acesta ar fi fost persoana de legătură prin intermediul căreia Răzvan Leu ar fi purtat discuții despre restituirea celor 1,1 milioane de euro. Potrivit informațiilor din anchetă, Petroi ar fi fost prezentat lui Leu ca una dintre persoanele care ar fi putut contribui la soluționarea situației și la recuperarea banilor.

Un alt martor așteptat la DIICOT este Ilie Cristinel Gâju. El ar fi participat la discuțiile privind restituirea banilor și ar fi transmis inclusiv o garanție pentru suma datorată. Potrivit unor informații din dosar, acesta ar fi discutat cu Răzvan Leu despre o variantă prin care banii să fie recuperați, fiind luată în calcul inclusiv oferirea unui teren drept garanție în cazul în care suma nu ar fi fost restituită.

Jurnalista Riana Popescu, cunoscută drept și „umbra” lui Călin Georgescu, ar urma să fie și ea audiată la DIICOT în calitate de martor în dosarul în care este vizat fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Numele acesteia apare în referatul procurorilor în legătură cu mai multe întâlniri și discuții privind recuperarea celor 1,1 milioane de euro pe care Răzvan Leu susține că i-a pierdut. Potrivit declarațiilor consemnate în document, Popescu ar fi participat la întâlniri cu Georgescu și Leu și ar fi continuat ulterior discuțiile pentru găsirea unei soluții de recuperare a banilor.

Într-un pasaj din referat, aceasta este descrisă drept „mesager al lui Călin Georgescu”, iar anchetatorii ar urma să stabilească ce rol a avut în aceste acțiuni. Jurnalista este cunoscută ca apropiată de fostul candidat și implicată în gestionarea imaginii acestuia.

UPDATE: Susținătorii lui Călin Georgescu sunt prezenți și în a treia zi de percheziții, în fața sediului DIICOT. Soția fostului candidat la prezidențiale, Cristela, i-a salutat înainte de a intra în clădire.

Știre inițială

Călin Georgescu urmează să fie scos din nou, joi, din Arestul Central și adus la sediul DIICOT, pentru noi percheziții informatice, făcute în dosarul de înșelăciune în care este anchetat. Procurorii DIICOT urmăresc, prin aceste percheziții, să refacă traseul banilor.

Amintim că aceasta este a treia zi consecutivă în care fostul candidat la prezidențiale este prezent la activitățile procurorilor. Atât marți, cât și miercuri, la percheziții a fost prezentă și soția acestuia, Cristela Georgescu, care a sosit și astăzi la sediul DIICOT.

Aceasta a făcut declarații în primele două zile, la ieșirea de la sediul DIICOT, spunând că „familia sa este una obișnuită”, soțul său este „persecutat politic”, iar participarea la perchezițiile informatice au făcut-o să se simtă „torturată”.

Între timp, atât locuința lor din Mogoșoaia, cât și conturile bancare ale lui Georgescu au fost puse sub sechestru.

Socrul lui Georgescu, audiat la DIICOT

Socrul lui Călin Georgescu a fost audiat la DIICOT, luni, în calitate de martor, în cadrul acestui dosar.

Procurorii încearcă să clarifice o tranzacție financiară în care apare numele tatălui Cristelei Georgescu.

Dosarul de înșelăciune al lui Călin Georgescu

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de un afacerist din Buzău, Răzvan Leu, care susţine că ar fi fost păgubit cu suma de 1,1 milioane de euro.

Lui Răzvan Leu i s-ar fi propus să se implice într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia. Pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de un milion de euro, dintre care 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Călin Georgescu la prezidenţiale.

Răzvan Leu ar fi fost convins apoi să mai transfere alţi 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile

După ce, inițial, fusese reținut pentru 24 de ore, Tribunalul București a respins cererea DIICOT de arestare preventivă și a dispus plasarea lui Călin Georgescu sub control judiciar pentru 60 de zile, măsură contestată ulterior de procurori.

Curtea de Apel Bucureşti a admis, săptămâna trecută, contestaţia DIICOT şi a decis ca fostul candidat la alegerile prezidenţiale să fie arestat preventiv pentru 30 de zile. Aceeaşi decizie a fost luată şi în cazul omului de afaceri Ionel Rusen.

Iniţial, completul de judecată a fost format din judecătoarele Violeta-Elena Georgescu-Ashemimry (şefa Secţiei I penală de la CAB) şi Cristina Grecu, care nu au reuşit să se pună de acord în legătură cu măsurile preventive care trebuie aplicate lui Georgescu.

În consecinţă, s-a format un complet de divergenţă, prin intrarea unui al treilea magistrat, în persoana lui Dragoş Mirea, care a înclinat balanţa în sensul aplicării arestului preventiv.

„Totul în jur este Dumnezeu. Dumnezeu este totul. Este însăşi existenţa”, a fost ultima declaraţie dată de Georgescu la ieşirea din sala de judecată, înainte de a fi ridicat de polițiști din casa sa din Mogoșoaia și adus, în cătușe, la Arestul Central din București.