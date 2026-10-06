Călin Georgescu, scos marți din arest și dus la DIICOT/ UPDATE: Cristela Georgescu, la ieșirea de la DIICOT: Asistăm la o persecuție politică, suntem o familie obișnuită

Călin Georgescu, scos marți din arest și dus la DIICOT. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Călin Georgescu a fost scos marți din Arestul Central și dus la sediul DIICOT, unde procurorii au efectuat percheziția informatică a dispozitivelor ridicate din locuința sa. La sediul DIICOT a ajuns și soția acestuia, Cristela Georgescu, care a asistat la procedură timp de aproximativ șapte ore și a făcut declarații la ieșire.

UPDATE: Cristela Georgescu a ieșit, marți, din sediul DIICOT, după aproximativ șapte ore. Aceasta a asistat la perchezițiile informatice ale dispozitivelor ridicate din locuința sa și a lui Călin Georgescu.

Soția fostului candidat la prezidențiale a făcut mai multe declarații la ieșire, spunând că familia sa a fost supusă unor „intervenții brutale” în ultimele săptămâni.

„Suntem o familie obișnuită și am fost supuși unor intervenții brutale, inacceptabile și oricare dintre dvs., oameni obișnuiți, e important să conștientizați că vă puteți afla cândva în această situație: să vă treziți, într-o dimineață, acuzați de fapte pe care nu le-ați făcut sau tratați ca fiind vinovați înainte să fiți judecați.

Modul brutal în care s-a intrat în casă peste mine, copilul minor și tatăl meu, deși eram acolo... Apoi, modul traumatizant și aproape inuman în care un copil nevinovat a fost păzit la pat de un om înarmat, care, poate, e și el tată, și un om de 90 de ani a fost păzit, la fel, la pat, de un tânăr înarmat care-i putea fi nepot. Apoi, modul umilitor și traumatizant în care, în fața copiilor minori, Călin a fost ridicat, încătușat, ridicat în trafic, fără ca el să prezinte un pericol grav iminent”, a spus Cristela Georgescu.

Cristela Georgescu: Călin este persectutat politic

Soția lui Călin Georgescu a mai declarat că fostul candidat la prezidențiale este persecutat politic: „Noi ne aflăm într-un stat care se pretinde democratic, un stat de drept, care ne-a fost promis onest. Cu toate acestea, asistăm la o persecuție politică și un dosar politic în cea mai pură formă a sa.

Argumentele mele sunt următoarele: acuzațiile din dosar sunt nefondate și adevărate; până la ora actuală, nu am intrat în posesia dosarului, nu l-am putut studia integral; informații confidențiale, care nu au voie, conform legii, să ajungă publice înainte ca ele să ajungă în fața judecătorului, au apărut în presă - acest lucru a dat nașteri la interpretări și la corelații manipulatorii și false. Dincolo de faptul că nu mi-a fost respectat dreptul la viață privată și datele noastre personale au fost peste tot; prezumția de nevinovăție este, de asemenea, nerespectată, pentru că presiunea politică făcută inclusiv de președintele României și de așa-zisa opoziție, inclusiv asupra judecătorilor, prezintă imaginea unui om creionat vinovat, înainte să fie judecat. Asta nu este în regulă și, indirect, pune presiune pe judecător”, a adăugat aceasta.

Totodată, Cristela Georgescu a adăugat că perchezițiile de astăzi nu s-au încheiat.

UPDATE: Și fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost adus la DIICOT, marți dimineață, într-o dubă a Poliției.

UPDATE: Cristela Georgescu a ajuns la sediul DIICOT, fiind întâmpinată de susținătorii soțului său, pe care i-a salutat. Aceasta ținea o icoană în mână la sosirea la sediul DIICOT.

„Cristela, Cristela!”/ „Cristela Georgescu este prima doamnă!”, au scandat cei prezenți.

Cristela Georgescu salutându-i pe susținătorii aflați la Arestul Central/ Duba în care se află Călin Georgescu. Captură video Digi24

Știre inițială

Călin Georgescu va fi scos marți, pentru prima dată, din arest și dus la sediul DIICOT, unde procurorii vor asista la percheziția informatică a dispozitivelor ridicate din locuința fostului candidat la prezidențiale. Procedura are loc în dosarul în care Georgescu este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. La percheziția informatică va participa și soția acestuia, Cristela Georgescu.

Cei doi ar putea avea ocazia să se întâlnească astăzi la arest, întrucât este zi de vizită.

Socrul lui Georgescu, audiat la DIICOT

Socrul său a fost, luni, audiat la DIICOT, în calitate de martor, în cadrul dosarului de înșelăciune care îl vizează pe fostul candidat la prezidențiale.

Procurorii încearcă să clarifice o tranzacție financiară în care apare numele tatălui Cristelei Georgescu.

Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile

Curtea de Apel Bucureşti a admis, în urmă cu o săptămână, contestaţia DIICOT şi a decis ca fostul candidat la alegerile prezidenţiale să fie arestat preventiv pentru 30 de zile. Aceeaşi decizie a fost luată şi în cazul omului de afaceri Ionel Rusen.

Iniţial, completul de judecată a fost format din judecătoarele Violeta-Elena Georgescu-Ashemimry (şefa Secţiei I penală de la CAB) şi Cristina Grecu, care nu au reuşit să se pună de acord în legătură cu măsurile preventive care trebuie aplicate lui Georgescu.

În consecinţă, s-a format un complet de divergenţă, prin intrarea unui al treilea magistrat, în persoana lui Dragoş Mirea, care a înclinat balanţa în sensul aplicării arestului preventiv.

„Totul în jur este Dumnezeu. Dumnezeu este totul. Este însăşi existenţa”, a fost ultima declaraţie dată de Georgescu la ieşirea din sala de judecată, înainte de a fi ridicat de polițiști din casa sa din Mogoșoaia și adus, în cătușe, la Arestul Central din București.

Dosarul de înșelăciune al lui Călin Georgescu

Călin Georgescu a fost reţinut pentru 24 de ore în urmă cu două săptămâni, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, însă un judecător de la Tribunalul Bucureşti a respins cererea DIICOT de arestare preventivă şi a dispus plasarea fostului candidat la alegerile prezidenţiale sub control judiciar pe o durată de 60 de zile.

Decizia a fost contestată de DIICOT, care a solicitat arestarea preventivă, dar şi de cei doi inculpaţi, care au cerut revocarea controlului judiciar.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susţine că ar fi fost păgubit cu suma de un milion de euro. Concret, Răzvan Leu l-ar fi cunoscut pe Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu, iar fostul candidat i-ar fi propus implicarea într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase.

Afacerea avea nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

În continuare, pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de un milion de euro, dintre care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Georgescu la prezidenţiale. Procurorii spun că pentru această ultimă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere alţi 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro.

Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.