Descinderi DNA la Permise și Înmatriculări Ilfov / Polițiști cercetați pentru corupție / update

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Din articol Audieri la DNA după finalizarea perchezițiilor

Procurorii DNA efectuează percheziții marți la Serviciul Permise și Înmatriculări Ilfov, într-un dosar de corupție. Potrivit unor surse judiciare, candidații ar fi plătit aproximativ 500 de euro pentru a se programa mai repede la examenul practic, iar instructorii auto ar fi intermediat șpăgile către funcționari. Suspecții urmează să fie audiați în cursul zilei.

UPDATE 12:20

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în cursul anului 2026, a unor infracţiuni de corupţie de către poliţişti din cadrul Serviciului de permise şi înmatriculări Ilfov şi complici ai acestora, din rândul unor angajaţi ai şcolilor de şoferi. Aceştia ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, pentru programarea preferenţială, 'peste rând', a unor persoane la proba practică pentru obţinerea permisului de conducere, facilitarea promovării acestei probe, precum şi urgentarea soluţionării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere, respectiv emiterea certificatelor şi a plăcuţelor de înmatriculare”, informează DNA într-un comunicat de presă.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Din informațiile apărute până în acest moment, candidații ar fi scos din buzunar sume de bani pentru a scăpa de calendarul aglomerat. Mai exact, aceștia ar fi plătit câteva sute de euro doar ca să obțină o programare mult mai rapidă la proba practică a examenului auto. De asemenea, anchetatorii verifică indicii potrivit cărora permisele de conducere ar fi fost obținute contra altor sume de bani, fără ca examenul să reflecte cunoștințele viitorilor șoferi.

Schema investigată de procurori ar fi implicat o legătură între unii angajați, membri din conducerea serviciului și instructori auto. Potrivit anchetatorilor, profesorii de legislație și conducere ar fi acționat ca intermediari între cursanții dispuși să plătească și angajații statului.

Totodată, potrivit surselor citate, dosarul vizează și fapte suspecte de luare de mită pentru înmatricularea vehiculelor fără stat la cozi, precum și pentru eliberarea prioritară a permiselor de conducere.

Audieri la DNA după finalizarea perchezițiilor

Ofițerii anticorupție ridică documente, calculatoare și medii de stocare atât din birourile de la Ilfov, cât și din locuințele celor vizați. Persoanele suspectate în această cauză urmează să fie duse la sediul central al DNA pentru audieri în fața procurorilor.

Până la această oră, conducerea Direcției Naționale Anticorupție nu a emis un comunicat oficial. Investigațiile sunt în plină desfășurare.

Vom reveni cu amănunte!