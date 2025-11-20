€ 5.0889
DCNews Stiri Mercenarul Horațiu Potra, extrădat în România
Data actualizării: 13:22 20 Noi 2025 | Data publicării: 12:50 20 Noi 2025

Mercenarul Horațiu Potra, extrădat în România
Autor: Iulia Horovei

mercenarul Horațiu Potra Mercenarul Horațiu Potra. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
 

Horațiu Potra, vizat de un mandat de arestare în dosarul tentativei de lovitură de stat din decembrie 2024, va fi adus în România joi, 20 noiembrie, din Dubai.

Mercenarul Horațiu Potra va fi adus în România astăzi, 20 noiembrie. El va ajunge în țara noastră cu o cursă aeriană din Dubai, potrivit Agerpres.

În avion se mai află fiul său, Dorian Potra, şi un alt membru al familiei, Alexandru Potra, toți trei fiind dați în urmărire internațională, după ce au fugit din România la începutul acestui an.

Potra, anchetat pentru infracțiuni împotriva ordinii constituționale

Potra e vizat de un mandat de arestare emis de Parchetul General în cadrul unui dosar privind infracțiuni împotriva ordinii constituționale, imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024. Este vorba despre tentativa de lovitură de stat care îl implică și pe fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu.

Planul de acțiune ar fi fost pus la punct de Georgescu şi apropiații săi în cadrul unei întâlniri clandestine care a avut loc la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale.

Pe 24 septembrie, Potra și fiul acestuia, precum și nepotul său, au fost reținuți în Emiratele Arabe Unite. Aceștia se pregăteau să se îmbarce într-un zbor spre Moscova. Cei trei au plecat din România la începutul acestui an, pe numele lor fiind emise, în luna februarie, mandate de arestare preventivă în lipsă.

Încercare de a obține azil în Rusia

Mai mult, Potra ar fi încercat să obțină azil în Rusia, informație confirmată în septembrie de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Citește și: Rusia ar încerca să „îl salveze” pe Horațiu Potra. Cum se încearcă blocarea extrădării mercenarului în România

Avocații mercenarului au susținut că acesta vrea să se întoarcă în România, întrucât dorește „să își confrunte acuzațiile și să își curețe numele”.

„Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund. Îmi e dor de familie și vreau să pot privi lumea în ochi, știind că am ales adevărul, nu frica”, a transmis Horațiu Potra, prin intermediul avocaților săi.

