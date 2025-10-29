Rusia ar încerca să "îl salveze" pe Horațiu Potra. Cum se încearcă blocarea extrădării mercenarului în România

Figuri ruse apropiate de Kremlin fac, în ultima vreme, încercări de a opri extrădarea din Dubai a mercenarului Horațiu Potra, căutat în România pentru complot la organizarea unei lovituri de stat, dezvăluie The Guardian.

Eforturile de a bloca extrădarea lui Potra sunt conduse de Igor Spivak, șeful Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu – un grup cu legături strânse cu Ministerul rus de Externe – și de către Igor Kalinin, un proxy rus născut în Republica Moldova, fugit la Moscova, care recrutează moldoveni pentru a lupta în Ucraina alături de forțele ruse.

„Încercăm în prezent să oprim extrădarea lui Potra”, a declarat Spivak luni, într-un interviu telefonic pentru sursa citată. „Avem multă experiență și mulți oameni care lucrează pentru a-l elibera”, a adăugat el, precizând că a angajat „un grup de avocați foarte respectați” și că intenționează să călătorească personal la Dubai.

La începutul acestei luni, Potra încercase, prin avocații săi, să anuleze mandatul de arestare din România, dar un judecător i-a respins cererea.

Rusia le-ar fi dat „undă verde” lui Spivak și Kalinin

O sursă apropiată situației a declarat pentru The Guardian că autoritățile ruse le-au „dat undă verde” lui Spivak și Kalinin pentru a interveni în încercarea de a-l elibera pe Potra.

Deși Spivak a afirmat că implicarea sa este „din proprie inițiativă”, Societatea Rusă pentru Orientul Mijlociu – oficial o organizație neguvernamentală care se prezintă drept grup pentru drepturile omului – colaborează îndeaproape cu Ministerul rus de Externe, subliniază sursa citată.

Spivak a organizat frecvent evenimente împreună cu ministerul și a găzduit recent, la Moscova, o expoziție de artă cu lucrările Aishei Gaddafi, fiica fostului lider libian, cu sprijinul ministerului.

„Ministerul, desigur, ne susține. Ar fi greu de negat acest lucru”, a spus Spivak, adăugând că organizația sa include „mulți foști angajați ai ministerului și foști ambasadori”.

Ce se știe despre "moldoveanul" Kalinin

Spivak ar mai fi spus că s-a implicat la solicitarea lui Kalinin, fost lider al partidului pro-rus Regiunile din Republica Moldova, care a fugit în Rusia și recrutează moldoveni pentru frontul din Ucraina.

Kalinin, căruia i s-a retras cetățenia moldovenească și deține pașaport rus, este vizat de sancțiuni ale UE și SUA pentru activități de destabilizare a Moldovei în calitate de colaborator al Kremlinului. El ar fi amenințat în trecut că va conduce o coloană de combatanți într-un marș asupra Chișinăului, pentru a răsturna guvernul pro-occidental condus de președinta Maia Sandu.

Un oficial moldovean, sub protecția anonimatului, a declarat pentru The Guardian că Kalinin este „un proxy rus, probabil conectat la serviciile secrete”.

Spivak spune că ar putea eșua, iar Porta ar putea fi trimis înapoi în România chiar joi

Spivak a mai spus pentru sursa citată că urma să zboare miercuri la Dubai pentru a-l întâlni pe Potra, dar a recunoscut că tentativa de a opri extrădarea pare să eșueze, adăugând că mercenarul ar putea fi trimis înapoi în România chiar joi.

„Situația este dificilă”, a declarat el.

Când a fost arestat Potra

Horațiu Potra a fost arestat pe aeroportul din Dubai pe 24 septembrie, împreună cu fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să se îmbarce într-un zbor spre Moscova. Ei sunt acuzați că ar fi conspirat împreună cu aliatul lui Potra, politicianul de extremă dreapta Călin Georgescu, pentru a „răsturna ordinea constituțională”.

Autoritățile române au confirmat arestarea lui Potra în Dubai și au declarat că lucrează cu oficialii din Emiratele Arabe Unite pentru a obține extrădarea lui, în vederea judecării în România. Anterior, procurorul general al României a spus că Potra ar fi încercat să ceară azil în Rusia.

Legăturile lui Potra cu Rusia

Această dezvăluire despre existența unor afiliați ai Kremlinului care încearcă să îl salveze pe Potra aduce noi detalii despre legăturile mercenarului cu Moscova. Reamintim și faptul că mercenarul este cunoscut drept un apropiat al lui Călin Georgescu.

La începutul lui decembrie, Potra și aproximativ douăzeci de asociați ai săi au fost reținuți temporar în România, după ce autoritățile i-au interceptat în drum spre București, suspectându-i că plănuiau proteste violente după anularea primului tur al alegerilor. Ulterior, anchetatorii au descoperit arme ilegale și sume mari de bani în locuințele lui Potra.

Georgescu s-ar fi întâlnit cu Potra și cu membrii grupului său la o fermă de cai, în decembrie, la scurt timp după anularea rezultatelor alegerilor, pentru a planifica o preluare violentă a puterii, mai notează The Guardian.