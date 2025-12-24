€ 5.0890
DCNews Stiri Cât costă un metru cub de apă în 2026. Tarife cu 15% mai mari în unele județe
Data publicării: 19:37 24 Dec 2025

Cât costă un metru cub de apă în 2026. Tarife cu 15% mai mari în unele județe
Autor: Tiberiu Vasile

Cât costă un metru cub de apă în 2026. Tarife cu 15% mai mari în unele județe Apa potabilă. Foto: Freepik.com
 

În 2026, tarifele la apă vor crește în mai multe județe din România, iar consumatorii trebuie să se pregătească pentru facturi mai mari.

În 2026, românii din mai multe județe vor simți o creștere a facturilor la apă. Autoritățile și operatorii regionali au ajustat tarifele pentru a acoperi costurile de întreținere și investițiile necesare modernizării rețelelor. În unele zone, factura lunară va fi considerabil mai mare. Noile tarife au fost aprobateși, per ansamblu, cresc cu aproximativ 15% față de 2025, potrivit ANRSC.

Județele în care au crescut tarifele la apă în 2026

Dintre cei 47 de operatori regionali, 13 au anunțat majorări. Creșterile variază, de la Craiova 11,08% până la Turda 19,65%. Alte zone afectate sunt Arad, Focșani, Constanța, Târgoviște și Bacău – 12-13%, Târgu Jiu, Pitești și Brașov – 14-15%, Oradea – 16%, Suceava – 16,9%. Cele mai mari ajustări se regăsesc în județele Cluj, Iași, Timiș și Constanța. În multe județe, serviciile de canalizare se apropie ca preț de apa potabilă, ceea ce va ridica și mai mult facturile.

Cât costă un metru cub de apă în București în 2026

Capitala rămâne printre zonele cu cele mai bune prețuri la apă. În 2026, tariful mediu pentru apă potabilă și canalizare va fi estimat între 10 și 12 lei pe metru cub (TVA inclus). Comparativ, media națională era de 15,04 lei/mc fără TVA la finalul lui 2025. București și Ilfov oferă, chiar și după scumpiri, cele mai accesibile tarife pentru consumatori.

Județele cu cea mai scumpă apă

Dacă luăm în calcul apa și canalizarea, prețurile cele mai ridicate vor fi în Iași – 23,50 lei/mc, urmat de Dâmbovița – 22,47 lei, Turda – 22,23 lei, Bacău – 21,81 lei, Craiova – 20,69 lei, Piatra-Neamț – 20,66 lei, Ploiești – 20,55 lei, Suceava – 20,42 lei, Mediaș – 20,10 lei și Vaslui – 20,07 lei. În aceste județe, consumatorii vor simți direct impactul majorărilor și recomandarea este să gestioneze atent consumul pentru a evita facturi foarte mari.

Comentarii

