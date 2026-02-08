Conform acestuia, chiar dacă mersul cu maşina este cel mai periculos mijloc de transport, din cauza numărului mare de accidente, obţinerea permisului auto este extrem de uşoară.

"Să fie şoferi cei care trec de nişte lucruri foarte clare şi de examinare. Pentru că altfel, primesc permis unii care îi omoară pe alţii pe stradă. Ceea ce nu e corect. Pentru că spui că e o treabă socială, trebuie să conducă toată lumea, să poată să conducă toată lumea. Da, dar să conducă, nu să facă nenorociri. Ca să poţi să conduci, trebuie să treci prin nişte etape.

Cel care a luat permisul, când l-a luat, să fie bine pregătit.

Comparaţie cu aviaţia

Pentru că altfel de ce să nu poată oricine să fie pilot de avion? Învăţăm un pic să manevrăm manşa aia. Şi de ce să nu câştigăm toţi, nu ştiu, 5000 euro pe lună din asta? Că înţeleg că e nevoie de piloţi. Mai ales că avionul merge mai mult singur? De ce trebuie să treci prin multe testări, şcolarizări, etc, pentru a fi pilot de avion, de la tren la fel, iar la condusul maşinii nu?

Este scăpată de sub control situaţia. Din păcate, e cel mai periculos mijloc de transport, dar e cel mai uşor permis de obţinut, cel auto. Şi mulţi dintre cei care obţin permisul auto nu au abilităţi de a conduce", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

