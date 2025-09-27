Tragedie pe DN 1 la Bănești: Pieton lovit mortal. Ar fi fost întins pe carosabil

Un pieton a murit sâmbătă dimineață pe DN 1, la Bănești, după ce a fost lovit de un ansamblu de vehicule. Șoferul susține că victima era deja întinsă pe carosabil.
„Echipajele s-au deplasat de urgență la fața locului, iar din primele verificări a reieșit că un bărbat care conducea un ansamblu de vehicule pe DN 1, din direcția Brașov către București, ar fi accidentat un pieton. În urma producerii accidentului rutier a rezultat decesul pietonului”, a comunicat Inspectoratul Județean de Poliție Prahova.
Potrivit surselor judiciare, șoferul a declarat polițiștilor că victima era întinsă pe drum în momentul impactului.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Poliția continuă cercetările pentru a stabili în detaliu circumstanțele accidentului și pentru a lua toate măsurile legale necesare, conform Agerpres.
de Roxana Neagu