€ 5.0772
|
$ 4.3460
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 11:06 27 Sep 2025 | Data publicării: 10:35 27 Sep 2025

Tragedie pe DN 1 la Bănești: Pieton lovit mortal. Ar fi fost întins pe carosabil
Autor: Tiberiu Vasile

masina-de-politie-3_84850200 Sursa foto: https://www.freepik.com/,
 

Un pieton a murit sâmbătă dimineață pe DN 1, la Bănești, după ce a fost lovit de un ansamblu de vehicule. Șoferul susține că victima era deja întinsă pe carosabil.

Un bărbat și-a pierdut viața sâmbătă dimineață într-un accident rutier produs pe DN 1, la Bănești, după ce a fost lovit de un ansamblu de vehicule, șoferul susținând că victima se afla întinsă pe carosabil.

„Echipajele s-au deplasat de urgență la fața locului, iar din primele verificări a reieșit că un bărbat care conducea un ansamblu de vehicule pe DN 1, din direcția Brașov către București, ar fi accidentat un pieton. În urma producerii accidentului rutier a rezultat decesul pietonului”, a comunicat Inspectoratul Județean de Poliție Prahova.

Victima era întinsă pe drum în momentul impactului

Potrivit surselor judiciare, șoferul a declarat polițiștilor că victima era întinsă pe drum în momentul impactului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Poliția continuă cercetările pentru a stabili în detaliu circumstanțele accidentului și pentru a lua toate măsurile legale necesare, conform Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pieton
accident mortal
dn1
banesti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 47 minute
Ministrul Sănătăţii merge la Spitalul "Sf. Maria" din Iași, după moartea celor 6 copii
Publicat acum 48 minute
Ninge în România: prognoza meteo actualizată. Când și unde vor fi lapoviță și ninsoare
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Alegeri parlamentare R. Moldova. Tot ce trebuie să știi: Unde se votează, cum, acte necesare și lista candidaților
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Tragedie pe DN 1 la Bănești: Pieton lovit mortal. Ar fi fost întins pe carosabil
Publicat acum 1 ora si 35 minute
140 de miliarde de euro blocate. UE pregătește izolarea lui Orban pentru a putea da Kievului banii rușilor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 13 minute
Jurnalista Ioana Popescu a murit. Avea doar 45 ani
Publicat acum 18 ore si 26 minute
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă
Publicat pe 25 Sep 2025
Bani cash, strict necesari în fiecare locuință. Elena Cristian traduce mesajul lui Mugur Isărescu
Publicat pe 25 Sep 2025
Desecretizarea CSAT. Nicușor Dan: Erau 70 de oameni instruiți să forțeze intrarea într-o instituție publică
Publicat acum 12 ore si 51 minute
Băsescu: Datorită mie, rușii nu pot debarca la Odesa
 
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
x close