Data actualizării: 16:44 01 Ian 2026 | Data publicării: 15:45 01 Ian 2026

Premieră pentru sistemul de sănătate din România, în 2026: Repere-cheie stabilite de Colegiul Medicilor din România
Autor: Iulia Horovei

doctori-medicina_01024700 Medici îmbrăcați în halate. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Colegiul Medicilor din România a stabilit, la începutul anului 2026, două repere-cheie pentru activitatea profesională și relația cu pacienții.

Colegiul Medicilor din România (CMR) au stabilit, cu valoare simbolică, cuvintele „Respect” și „Încredere” drept repere-cheie, care să definească direcțiile pentru anul 2026 în activitatea desfășurată în zona de responsabilitate profesională, morală și instituțională a profesiei medicale.

Această inițiativă, în premieră pentru sănătatea românească, reflectă angajamentul instituției de a contribui activ la definirea unei culturi profesionale și sociale sănătoase în jurul profesiei medicale și a interacțiunii cu sistemul de sănătate.

Obiective stabilite în 2026 de CMR

Cuvintele-cheie ale acestui an au fost stabilite prin decizia Biroului Executiv al CMR, urmând ca, pentru anul viitor, acestea să fie conturate printr-un proces de consultare extinsă, la care vor fi invitați să se implice:  

  • reprezentanți ai Consiliului Național al CMR,
  • reprezentanți colegiile teritoriale,  
  • reprezentanți autorități,
  • jurnaliști specializați în sănătate,  
  • reprezentanți ai societății civile.

„Scopul este ca această acțiune să devină o tradiție simbolică pentru fiecare 1 ianuarie, care să marcheze o direcție comună și asumată pentru profesia medicală și sistemul de sănătate pentru anul în curs”, transmite CMR.

Citește și: Dezvăluirile unor medici întorși din Franța: Asta e șansa dată de România, nu de străinătate. Nu m-am făcut de râs la Paris

De ce RESPECT și ÎNCREDERE?

RESPECTUL exprimă necesitatea unei relații profesionale și umane de considerație și recunoaștere, esențială pentru o construcție sănătoasă.

Astfel, trebuie să existe:

1. Respect pentru Pacienți prin îngrijire acordată la standarde profesionale, bazată pe știință cu valențe de comunicare și înțelegere a nevoilor pe care pacienții le au.

2. Respect pentru Medici 

Recunoașterea rolului medicului în sănătate și societate, a medicilor profesioniști și corecți care își fac datoria.

Respectul pentru medici trebuie să fie reflectat și prin condiții de muncă, siguranță profesională și protejarea prestigiului profesiei medicale.

3. Respect pentru Profesie  

Păstrarea standardelor, a eticii profesionale, promovarea pe criterii de meritocrație și performanță, lupta împotriva politizării în funcțiile ce privesc profesia medicală.

4. Respect Instituțional  

Colaborare reală bazată pe dialog instituțional între autorități și CMR.

ÎNCREDEREA este esențială pentru funcționarea eficientă a  sistemului de sănătate: fără încrederea pacientului în medic și a societății în profesioniștii săi, medicina nu își poate îndeplini misiunea la nivelul cel mai bun.

Încrederea reprezintă, de asemenea, unul dintre fundamentele relației medic–pacient. Este o nevoie reală a societății, pe care medicii o pot reconstrui și consolida prin profesionalism, implicare, transparență, corectitudine și comunicare.

Încrederea are legătură și cu știința și combaterea dezinformării, iar pentru atingerea acestui obiectiv este nevoie de corectitudine și informare activă a societății pe subiecte ce țin mai ales de sănătatea publică.

Încrederea presupune inclusiv relația constructivă ce trebuie dezvoltată cu instituții și decidenți, atunci când proiectele și acțiunile acestora au rezultate care îmbunătățesc, contribuie la evoluție sau consolidează sistemul de sănătate, se arată într-un comunicat al CMR.

CMR, accent pe două valori-cheie în 2026

„Respectul și Încrederea reprezintă coloana vertebrală a actului medical. Le-am ales ca repere pentru anul 2026 pentru că aceste cuvinte, prin ceea ce definesc, arată necesități ce trebuie consolidate. Prin această inițiativă, deschidem o tradiție prin care, la fiecare început de an, să ne reafirmăm valorile esențiale pentru anul în curs. Începem astăzi, prin această decizie a Biroului Executiv, dar, în anii viitori, această alegere va fi una colectivă, reflectând atât vocea medicilor, cât și a societății”, a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președinta CMR. 

„Colegiul Medicilor din România își propune să integreze valorile de Respect și Încredere în toate proiectele și inițiativele din 2026, promovând o viziune centrată pe profesionalism si demnitate în raport cu profesia medicală”, menționează comunicatul CMR.

Citește și: Medicii stomatologi, solicitare către Guvern după decizia de închidere a cabinetelor: Măsuri concrete de protecție socială și economică

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cmr
colegiul medicilor din romania
repere
sistem sanatate
