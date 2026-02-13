€ 5.0943
Sanatate

DCNews Sanatate Când să mergi la doctor dacă „doar” te doare genunchiul. Dr. Răzvan Dragomir, SANADOR: Leziunea care poate trece neobservată și la RMN
Data publicării: 15:53 13 Feb 2026

EXCLUSIV Când să mergi la doctor dacă „doar” te doare genunchiul. Dr. Răzvan Dragomir, SANADOR: Leziunea care poate trece neobservată și la RMN
Autor: Iulia Horovei

genunchi durere menisc Durere de genunchi. Sursa foto: Freepik

O simplă durere de genunchi poate ascunde o ruptură de menisc, avertizează dr. Răzvan Dragomir (SANADOR), care a spus când trebuie ca pacienții să se adreseze medicului și ce semne să nu fie ignorate.

Ruptura de menisc este una dintre cele mai frecvente leziuni ale genunchiului, însă multe persoane trec cu vederea simptomele acestei afecțiuni, punând durerea pe seama unei simple suprasolicitări a genunchiului.

Dr. Răzvan Dragomir, medic primar ortopedie și traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR, a explicat, în exclusivitate pentru DC News, cum se manifestă ruptura de menisc și când e necesar ca o persoană să se adreseze medicului. Această afecțiune poate fi trecută cu vederea chiar și de către specialiști, în unele cazuri, mai punctează medicul.

Dr. Dragomir: „O ruptură de rădăcină posterioară poate să treacă neobservată”

„Ruptura de rădăcină posterioară este o afecțiune care, mult timp, a fost trecută cu vederea chiar și de către profesioniști, ortopezi. În ultimii cinci-șașe ani, a primit o importanță mai mare, au fost cercetate mai atent urmările acestei rupturi de menisc.

De cele mai multe ori, noi investigăm o durere, cel mai frecvent, la nivelul genunchiului, cu RMN. Pe această investigație, uneori, o ruptură de rădăcină posterioară poate să treacă neobservată, pentru că întreaga structură a meniscului este intactă pe RMN - îi lipsește atașamentul posterior. Și dacă pe secțiunea respectivă, medicul care examinează RMN-ul nu este atent să observe că lipsește acolo atașamentul, poate spune că meniscul este normal”, a explicat dr. Răzvan Dragomir (SANADOR) la DC News și DC Medical, în dialog cu jurnalistul Val Vâlcu.

De la o leziune simplă la o atroză avansată

„Mai sunt și alte semne pe RMN care te pot face atent. Întotdeauna, când se rupe rădăcina, apare o extruzionare a meniscului. Pe RMN, pe incidențele de față, vedem meniscul aruncat, cumva, în afara articulației. El este întreg pe imagine, dar nu mai e poziționat unde trebuie. Și asta se întâmplă doar dacă și-a pierdut un atașament, s-a lărgit. Semnul se numește, în engleză, ghost sign (n.r. un semn invizibil). Indiciul este că, de fapt, tu vezi pe o secțiune o imagine a meniscului normal și apoi, pe următoarea secțiune, nu-l mai vezi - sau îl vezi ca și când ar fi printr-o perdea. Acest semn este semnul radiologic că s-a rupt rădăcina posterioară. În rest, meniscul e normal. Și dacă nu ești avizat sau atent, poți spune că nu ai o ruptură de menisc, că meniscul e normal, și te doare genunchiul pentru că l-ai forțat și îl trecem cu vederea!

Din acel moment, crește presiunea în articulație foarte mult, pentru că meniscul nu mai atenuează această presiune, iar creșterea presiunii induce o durere constantă la început și va accentua uzurile în articulație, va progresa foarte rapid artroza. Și, de multe ori, ajungem să diagnosticăm ruptura de rădăcină posterioară deja când boala artrozică a progresat. Pacientul vine că durerea nu-i mai trece și s-a accentuat, s-a agravat față de ce îl deranja în trecut. Noi observăm, atunci, că este o ruptură care s-a întâmplat la un moment dat. Din nefericire, din acel moment nu mai poate fi reparată, pentru că a trecut foarte mult timp și artroza avansată s-a instaurat”, a mai explicat medicul.

ruptura de menisc
durere de genunchi
sanador
ortopedie

ruptura de menisc
durere de genunchi
sanador
ortopedie
