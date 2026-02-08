În privat sunteți plătiți pentru doi bolnavi pe lună? Rogo, să vină banii!

”Abia aștept să fim plătiți după cât muncim! Toți îl înjură pe ministru pentru decizia asta, dar îi întreb: Acolo în privat sunteți plătiți dacă stați? Sau, dacă aveți 2 bolnavi pe lună, aveți salariul ca și colegul care operează nonstop? Întrebati-vă cât munciți înainte să ridicați piatra!

Eu mi-am făcut de multe ori bilanțul si am constatat că salarizarea actuală e prea mică pentru cât produc sau egală cu a nonperformerilor.

Și atunci întreb ca ardeleanu: No păi drept îi ?

Exemplu ianuarie:

-10,98% din banii spitalului cu 50 de doctori i-am produs eu.

-Am realizat 40,58% din banii secției cu 15 doctori.

În concluzie am muncit cât 4,87 doctori. Și asta într-o secție unde toți muncesc.

Deci Rogo să vină banii, să vină banii la băieți”, scrie medicul, care postează și o captură de ecran cu datele de pe platforma informatică oficială folosită de CNAS pentru clasificarea cazurilor spitalizate și calculul plăților către spitale, pe baza sistemului DRG (Diagnosis-Related Groups – grupuri de diagnostice similare).