Alcoolul, aliat al stării de bine sau pericol pentru sănătate? Ce spune Mihaela Bilic

Anul Nou pe stil vechi a fost sărbătorit în noaptea de 13 spre 14 ianuarie 2026 de către credincioșii ortodocși care urmează Calendarul Iulian. Cu această ocazie, medicul nutriționist Mihaela Bilic a transmis un mesaj pe pagina de Facebook în care a vorbit despre alcool și a oferit detalii despre evoluție și efectele alcoolului asupra organismului.

„Să aveți un 2026 efervescent!

După unele calendare astăzi ar fi prima zi din an, așa că vă urez noroc și la mulți ani cu bucurie! Și ca la orice sărbătoare, un strop de alcool trebuie să fie.

Etimologia cuvantului "alcool" are rădăcini neguroase: în limba arabă "al kuh'al" era un lichid închis la culoare rezultat din struguri și folosit pentru a machia ochii in culoarea neagră. De fapt verbul "al kah'ala" înseamnă “a înnegri”. Mare minune resveratrolul ăsta, dacă nu era pigmentul din struguri, nu aveam nume pentru licoarea magică.

In secolul XVI cuvântul “alcool” este introdus in ortografia uzuală cu traducerea "cel care e subtil". O definiție interesantă, care certifică caracterul dual și ca acțiune și ca efecte: o iluzie, o mască, o minciună.

Curios este că primul tip de băutură alcoolică a fost berea, menționată încă din anul 4000 îen. Urmează apoi Noe, care plantează vița de vie și simte pe pielea lui beția.

Alcoolul este un produs natural, rezultat din fermentația zaharurilor, care are efecte toxice asupra tuturor celulelor din organismul uman. Însă nici măcar medicii nu pot nega efectul psihotrop, anxiolitic, de neutralizare a stresului, inhibiției și tensiunii. Cu conditia ca el, alcoolul, să fie in doză mică!”, a scris Mihaela Bilic.

Totul depinde de măsură

Mihaela Bilic a explicat că totul depinde de măsură și că scopul consumului de alcool trebuie să fie starea de bine și plăcerea.

„Ambiguitatea si varietatea efectelor pe care alcoolul le are asupra sistemului nervos, precum și beneficiile la limita mitului asupra sănătății, mă face să cred că povestea nu s-a terminat. Când vine vorba de alcool, recunosc că nu am experiență, așa că vorbesc din cărți.

Și nu cred să existe o carte mai potrivită decât cea a lui Mark Forsyth numită "Scurtă istorie a beției".

Este o pledoarie pentru normalitate, pentru trăirea vieții într-un compromis comod și relaxant, chiar dacă această stare de bine necesită un mic ajutor alcoolizat.

Omenirea a apelat dintotdeauna și întotdeauna la alcool, la bine și la rău, iar autorul argumentează cu umor rolul esențial pe care această meteahnă l-a avut pentru consumatori. Ca să vă deschid apetitul… la citit, iată căteva pasaje:

”Pretutindeni și în toate timpurile, oamenii s-au adunat să se amețească împreună. Nu e și nu a fost niciodată suficient să treci prin viață singur și treaz."

”Beția constă într-o grămadă de contradicții, pentru că spune DA la orice. Uneori instigă la violență, alteori aduce pacea. Ne face să cântăm și ne face să dormim. E bucuria regilor și prăbușirea lor. E mângâierea săracilor și cauza sărăciei lor. Pentru guverne, e pricina revoltelor și o sursă de venit. E dovadă a virilității, dușman al virilității și mijloc de seducție. Beția e molimă și ucigaș, însă și un dar al zeilor."

Departe de mine să vă îndemn să vă apucați de băut! Totul ține de măsură și nu trebuie uitat că scopul oricărui obicei este starea de bine și plăcerea. Deci nimic nu e rău dacă ne face bine sau, cum spune autorul, încă de când omenirea a coborât din copac (cu mutația enzimatică pentru alcool-dehidrogenaza etanol-activă) ne-am pus două întrebări: "Asta e tot ce există?" și "Pot să fac asta?"

...fiecare e liber să-și răspundă. Noroc!”, a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.

