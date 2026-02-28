Mai participă Iran la Cupa Mondială din SUA, Mexic şi Canada? Prima reacţie din partea FIFA

După ce SUA şi Israel au atacat, însă, Iranul sâmbătă, 28 februarie, se pune în discuţie participarea Iranului la Cupa Mondială.

"Am citit știrile despre Iran în această dimineață, la fel ca și voi. Am avut o întâlnire astăzi și este prea devreme să comentăm în detaliu, dar vom monitoriza evoluțiile legate de toate problemele la nivel mondial.

Am efectuat tragerea la sorți a grupelor la Washington, la care au participat toate echipele. Atenția noastră este îndreptată către o Cupă Mondială sigură, cu participarea tuturor echipelor. Vom continua să comunicăm, așa cum facem întotdeauna, cu cele trei guverne ale țărilor gazdă. Toată lumea va fi în siguranță”, a declarat Matthias Grafstrom, secretar general al FIFA.