Stiri

Mai participă Iran la Cupa Mondială din SUA, Mexic şi Canada? Prima reacţie din partea FIFA
Data publicării: 18:52 28 Feb 2026

Mai participă Iran la Cupa Mondială din SUA, Mexic şi Canada? Prima reacţie din partea FIFA
Autor: Florin Răvdan

fotbal Sursa: Freepik

Iran este calificată la Cupa Mondială 2026, care se va desfăşura în SUA, Mexic şi Canada, şi va face parte dintr-o grupă cu Noua Zeelandă, Belgia şi Egipt.

După ce SUA şi Israel au atacat, însă, Iranul sâmbătă, 28 februarie, se pune în discuţie participarea Iranului la Cupa Mondială.

"Am citit știrile despre Iran în această dimineață, la fel ca și voi. Am avut o întâlnire astăzi și este prea devreme să comentăm în detaliu, dar vom monitoriza evoluțiile legate de toate problemele la nivel mondial.

Am efectuat tragerea la sorți a grupelor la Washington, la care au participat toate echipele. Atenția noastră este îndreptată către o Cupă Mondială sigură, cu participarea tuturor echipelor. Vom continua să comunicăm, așa cum facem întotdeauna, cu cele trei guverne ale țărilor gazdă. Toată lumea va fi în siguranță”, a declarat Matthias Grafstrom, secretar general al FIFA.

cupa mondiala
iran
fotbal
Comentarii

