Cum să faci un ou ochi fără ulei, în doar două minute. Trucul dezvăluit de Mihaela Bilic

Prin intermediul unui videoclip postat pe pagina de Facebook, medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat cum poți găti un ou ochi fără ulei, prin coagulare la căldură.

„Ce ne trebuie pentru un ochi perfect coagulat fără niciun strop de ulei? Un capac și în 2 minute e gata!”, susține Mihaela Bilic.

Potrivit acesteia, proteinele se întăresc și capătă o textură fermă, chiar și atunci când nu adaugi grăsime, fiind o metodă foarte eficientă de a reduce caloriile. Medicul a explicat că oul, deși se numește prăjit, este, de fapt, gătit mai mult la aburi.

„Știu că am mai zis, dar repetiția e mama învățăturii: Pentru un ou ochi nu ne trebuie ulei. El se numește „prăjit”, dar, de fapt, este coagulat prin intermediul căldurii. Prin coagulare la căldură, proteinele se transformă din vâscoase, gelatinoase, transparente și au o consistență albă, fermă, mată.

Cred că este nevoie de mai puțin de un minut ca să facem acest ou ochi și ceea ce este bine, cu capacul pus, este că nu avem nevoie de ulei, deci sunt mai puține calorii, și apoi foarte important este că se coagulează și partea de deasupra, aceea care rămâne ușor grețoasă în momentul în care n-ai făcut oul corect.

Deci nu e nevoie să avem mult ulei, să dăm cu ulei peste gălbenuș. Uitați cum se coagulează singur, doar cu capacul!

Este dietetic, se numește prăjit, dar, de fapt, este mai mult făcut la aburi”, a spus Mihaela Bilic în videoclipul postat pe pagina de Facebook.

