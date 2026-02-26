€ 5.0955
DCNews Stiri Dorian Popa și-a aflat sentința definitivă în dosarul de conducere sub influența substanțelor psihoactive
Data publicării: 15:47 26 Feb 2026

Dorian Popa și-a aflat sentința definitivă în dosarul de conducere sub influența substanțelor psihoactive
Autor: Iulia Horovei

dorian-popa-pedeapsa-drogat-la-volan_40841600 Dorian Popa. Sursa foto: YouTube Dorian Popa

Dorian Popa și-a aflat pedeapsa, joi, 26 februarie, în dosarul deschis pentru conducere sub influența unor substanțe psihoactive.

Curtea de Apel București a pronunțat, joi, 26 februarie, o sentință definitivă în cazul lui Dorian Popa. Influencerul a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare în dosarul de conducere sub influența unor substanțe psihoactive.

Hotărârea Curții de Apel București de astăzi a venit după ce Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu contestase sentința inițială, pronunțată în septembrie 2025.

Reguli pe care trebuie să le respecte Dorian Popa

Dorian Popa trebuie să respecte, de asemenea, timp de doi ani, mai multe măsuri de supraveghere, între care: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele fixate de acesta, să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte cinci zile, să comunice schimbarea locului de muncă și să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. 

Amintim că, în data de 27 octombrie 2023, Dorian Popa a fost oprit de polițiști în localitatea Domnești, județul Ilfov, conducând sub influența drogurilor și îmbrăcat doar în lenjerie intimă. 

Deși a susținut inițial că a fost invitat la o petrecere unde majoritatea participanților fumau canabis și a încercat să justifice consumul ca fiind pasiv, artistul și-a recunoscut, ulterior, fapta și și-a prezentat scuze publice.

Sentința Curții de Apel București

„În baza art. 336 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal şi cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Popa Dorian-Laurenţiu la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa unor substanţe psihoactive. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal. În baza art. 93 alin.1 lit. a-e Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art.93 alin. 2 lit. b Cod penal impune inculpatului obligaţia să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei comunei Domneşti, judeţul Ilfov sau în cadrul Şcolii Gimnaziale Gheorghe Corneliu din comuna Domneşti, judeţul Ilfov, pe o perioadă de 60 de zile. În baza art. 94 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c-e se comunică Serviciului de Probaţiune Ilfov. În baza art. 94 alin. 2 Cod penal, supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în art. 93 alin. 2 lit. b, art. 93 alin. 3 Cod penal se face de Serviciul de Probaţiune Ilfov.

În baza art. 94 alin. 3 Cod penal, Serviciul de probaţiune va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligaţiilor prevăzute în art. 93 alin. 2 lit. b şi art. 93 alin. 3 Cod penal într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul în care va mai comite infracţiuni, nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere. Menţine dispoziţiile sentinţei penale apelate privind obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpatului şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 26 februarie 2026”, se arată în decizia Curții de Apel București.

dorian popa
inchisoare cu suspendare
sentinta definitiva
