Dorian Popa și-a aflat sentința definitivă în dosarul de conducere sub influența substanțelor psihoactive

Curtea de Apel București a pronunțat, joi, 26 februarie, o sentință definitivă în cazul lui Dorian Popa. Influencerul a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare în dosarul de conducere sub influența unor substanțe psihoactive.

Hotărârea Curții de Apel București de astăzi a venit după ce Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu contestase sentința inițială, pronunțată în septembrie 2025.

Reguli pe care trebuie să le respecte Dorian Popa

Dorian Popa trebuie să respecte, de asemenea, timp de doi ani, mai multe măsuri de supraveghere, între care: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele fixate de acesta, să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte cinci zile, să comunice schimbarea locului de muncă și să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

Amintim că, în data de 27 octombrie 2023, Dorian Popa a fost oprit de polițiști în localitatea Domnești, județul Ilfov, conducând sub influența drogurilor și îmbrăcat doar în lenjerie intimă.

Deși a susținut inițial că a fost invitat la o petrecere unde majoritatea participanților fumau canabis și a încercat să justifice consumul ca fiind pasiv, artistul și-a recunoscut, ulterior, fapta și și-a prezentat scuze publice.

Sentința Curții de Apel București

