Greșeala fatală a afaceristului din Iași care a murit împreună cu soția și bebelușul lor în accidentul de la Ciorteşti

Tragicul accident de la Ciortești, Iași, produs acum două săptămâni, după ce oamenii de afaceri Sorin Iacob şi Vlad Ciuburciu s-au ciocnit frontal în timp ce conduceau două mașini de lux, ne arată încă o dată că indiferent de câți bani ai, trebuie să respecți anumite reguli minime de siguranță și de anticipare dacă vrei să previi astfel de tragedii, a declarat expertul în conducere defensivă Titi Aur.

Unul dintre afaceriști a murit pe loc, iar soția lui, gravidă în luna a opta, a fost dusă în stare critică la spital. Medicii s-au luptat să o salveze, însă atât femeia, cât și fetița nenăscută s-au stins.

Deși unii au susținut că accidentul s-a produs din cauza faptului că una dintre mașini a încercat să depășească colana, Titi Aur nu crede că acesta este motivul producerii accidentului, ci prezența poleiului pe carosabil.

Titi Aur, despre cauza accidentului din Ciortești: Sunt convins 99% că vorbim de gheața neagră

"Eu nu cred că a încercat să depășească coloana, au fost diferite știri. Eu sunt convins 99%, fără să fi fost acolo, fără să am informații de acolo, că vorbim de polei, de gheața neagră, pentru că știu cum era vremea în perioada aia. Asta cred că s-a întâmplat. Mai mult, eu cred că cei care au decedat, adică și omul de afaceri, și soția lui, nu aveau centura pusă pentru că am văzut poze cu mașinile și așa cum arată mașinile lovite, dacă ar fi avut centura, să zicem că femeia gravidă poate ar fi murit cu centură cu tot, nu știu să spun, dar sigur cel de la volan nu ar fi murit dacă avea centura. Asta am văzut eu din pozele de la fața locului.

Și eu cred că în acea curbă mașina i-a plecat brusc din cauza poleiului și l-a suprins. Nu cred că a intrat în depășire, deși arată ca efect că ar fi intrat în depășire nu cred că asta s-a întâmplat. Erau două mașini aproximativ egale ca greutate, nu știu ca viteză, dar din ce am văzut cum s-au strivit, probabil erau egale, două mașini de lux, cu multe sisteme de protecție doar că dacă nu ai centura... sau mai grav ce s-ar fi putut întâmpla, să fi fost centura prin spate și atunci pe lângă inerție i-a mai împins și centura în față. E una dintre variantele posibile, așa cred eu de la distanță.

Cert e că se confirmă încă o dată că indiferent cine ești, indiferent câți bani ai, indiferent cât e de bună mașina, dacă nu respecți anumite reguli minime de siguranță și de anticipare pot să apară tragedii imense", a spus Titi Aur.

