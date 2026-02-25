€ 5.0953
|
$ 4.3250
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3250
 
DCNews Stiri Greșeala fatală a afaceristului din Iași care a murit împreună cu soția și bebelușul lor în accidentul de la Ciorteşti
Data actualizării: 12:40 25 Feb 2026 | Data publicării: 12:34 25 Feb 2026

EXCLUSIV Greșeala fatală a afaceristului din Iași care a murit împreună cu soția și bebelușul lor în accidentul de la Ciorteşti
Autor: Doinița Manic

imagine cu accidentul din ciortesti iasi Accidentul din Ciortești s-a soldat cu 3 victime. Foto: ISU

Accidentul de la Ciortești, Iași, de acum două săptămâni, s-a soldat cu trei morți. Titi Aur a vorbit despre posibila cauză a tragediei, arătând și o posibilă greșeală gravă făcută de afaceristul care a murit pe loc.  

Tragicul accident de la Ciortești, Iași, produs acum două săptămâni, după ce oamenii de afaceri Sorin Iacob şi Vlad Ciuburciu s-au ciocnit frontal în timp ce conduceau două mașini de lux, ne arată încă o dată că indiferent de câți bani ai, trebuie să respecți anumite reguli minime de siguranță și de anticipare dacă vrei să previi astfel de tragedii, a declarat expertul în conducere defensivă Titi Aur.

Unul dintre afaceriști a murit pe loc, iar soția lui, gravidă în luna a opta, a fost dusă în stare critică la spital. Medicii s-au luptat să o salveze, însă atât femeia, cât și fetița nenăscută s-au stins.

Deși unii au susținut că accidentul s-a produs din cauza faptului că una dintre mașini a încercat să depășească colana, Titi Aur nu crede că acesta este motivul producerii accidentului, ci prezența poleiului pe carosabil.

Titi Aur, despre cauza accidentului din Ciortești: Sunt convins 99% că vorbim de gheața neagră

"Eu nu cred că a încercat să depășească coloana, au fost diferite știri. Eu sunt convins 99%, fără să fi fost acolo, fără să am informații de acolo, că vorbim de polei, de gheața neagră, pentru că știu cum era vremea în perioada aia. Asta cred că s-a întâmplat. Mai mult, eu cred că cei care au decedat, adică și omul de afaceri, și soția lui, nu aveau centura pusă pentru că am văzut poze cu mașinile și așa cum arată mașinile lovite, dacă ar fi avut centura, să zicem că femeia gravidă poate ar fi murit cu centură cu tot, nu știu să spun, dar sigur cel de la volan nu ar fi murit dacă avea centura. Asta am văzut eu din pozele de la fața locului. 

Și eu cred că în acea curbă mașina i-a plecat brusc din cauza poleiului și l-a suprins. Nu cred că a intrat în depășire, deși arată ca efect că ar fi intrat în depășire nu cred că asta s-a întâmplat. Erau două mașini aproximativ egale ca greutate, nu știu ca viteză, dar din ce am văzut cum s-au strivit, probabil erau egale, două mașini de lux, cu multe sisteme de protecție doar că dacă nu ai centura... sau mai grav ce s-ar fi putut întâmpla, să fi fost centura prin spate și atunci pe lângă inerție i-a mai împins și centura în față. E una dintre variantele posibile, așa cred eu de la distanță.

Cert e că se confirmă încă o dată că indiferent cine ești, indiferent câți bani ai, indiferent cât e de bună mașina, dacă nu respecți anumite reguli minime de siguranță și de anticipare pot să apară tragedii imense", a spus Titi Aur.

Vezi mai multe în video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

titi aur
ciortesti
iasi
accident
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
O nouă exoplanetă descoperită la 91 ani lumină de Soare
Publicat acum 12 minute
Dosarul meciurilor trucate pentru pariuri: Mărturia unui fost antrenor de la CS Păulești
Publicat acum 51 minute
Procurorul Bogdan Pîrlog s-a retras din cursa pentru șefia DIICOT
Publicat acum 59 minute
Primul oraș din România fără săli de jocuri și păcănele. Eliminarea va fi făcută etapizat
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Curs valutar BNR azi, 25 februarie. Gramul de aur, nouă scumpire / Ce se întâmplă cu leul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 7 minute
Greșeala fatală a afaceristului din Iași care a murit împreună cu soția și bebelușul lor în accidentul de la Ciorteşti
Publicat acum 5 ore si 54 minute
Reforma administrației adoptată de Guvernul Bolojan. Vasile Marica (SED-LEX): Practic mărește numărul de șefi!
Publicat acum 7 ore si 3 minute
Horoscop 25 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 23 minute
Blat pentru pariuri în fotbalul românesc: Jucători și oficiali, vizați de percheziții în 6 județe și București - VIDEO
Publicat acum 5 ore si 45 minute
De azi, românii care călătoresc în Marea Britanie au nevoie de ETA: Preț, condiții și cum se obține documentul
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close