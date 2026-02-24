Polițiștii protestează: Nu mai poți să fii polițist la 52 de ani / Nu mai poți alerga niște puști de 20 de ani, poate ai, Doamne ferește, prostată, început de Alzheimer

Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne a organizat marți, 24 februarie 2026, un protest în fața Guvernului, în cadrul căruia au solicitat ca articolul privitor la majorarea vârstei de pensionare în sistem să fie eliminat din legea privind reforma administrației.

Unul dintre polițiștii prezenți în piață a oferit un interviu postului de televiziune Realitatea Plus, unde a precizat că la vârsta de 25 de ani „nu mai poți să fii polițist“.

„Va urma un foarte mare exod al persoanelor pensinabile din sistem. Nu poți să-ți îndeplinești în bune condiții meseria de polițist la vârsta la care vor actualii guvernanți să ne pensionăm, la 52 sau 55 de ani, cum se aude pe surse. Nu mai poți să fii polițist“, a spus un polițist protestatar.

CITEȘTE ȘI - Pensia în MApN și MAI. La ce vârstă se pensionează polițiștii și militarii. Ce sume încasează în 2026

El a precizat că la „o vârstă foarte înaintată“ nu îți mai poți „desfășura activitatea în condiții foarte bune“, deoarece „ești tracasat de condițiile grele de lucru“.

„Viața unui polițist în 2026 înseamnă ture de noapte, lucru în frig, în ploaie, nopți nedormite și un volum foarte mare de muncă, deoarece deficitul de personal e undeva la 25-27%, ceea ce înseamnă că trebuie să mai lucrezi cel puțin pentru doi oameni în plus. Nu este un lucru normal.

Nu îți mai poți desfășura activitatea în foarte bune condiții la o vârstă înaintată, fiind foarte tracasat de orele de noapte și condițiile grele de lucru, în ploaie, în vânt. Trebuie să avem libere, recuperări, ca orice cetățean“, a mai zis bărbatul.

CITEȘTE ȘI - Decizii în unanimitate în Coaliție: Ce se întâmplă cu impozitele pe clădiri vechi, relansarea economică și reforma administrației

Angajat în Poliție: Nu-mi poți cere mie la 50 de ani să alerg niște puști de 20 de ani care merg la sală

Un alt polițist a precizat că „uzura“ în cadrul personalului din Poliție este mult mai accentuată, iar un polițist de 50 de ani „nu mai poate alerga niște puști de 20 de ani care merg la sală“

„Uzura intervine fizic prin condițiile de muncă. Le recomand domnilor de la Guvern să își ia în componența delegațiilor oameni de 55-60 de ani, ca să ne spună dacă un astfel de om poate ține pasul. La noi, stresul și condițiile de muncă sunt mult mai grele. Orice lucru, cu cât îl folosești mai mult, cu atât devine mai rablagit. Nu-mi poți cere mie la 50 de ani să alerg niște puști de 20 de ani care merg la sală.

Dacă suni la 112 și vine un polițist de 50 de ani, ăla are, Doamne ferește, și prostată, și început de Alzheimer etc. Devenim penibili prin abordări de acest gen. Asta nu este reformă, ci jefuirea bugetarilor de către bugetari“, a spus un alt polițist.