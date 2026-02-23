Tânărul de 21 de ani care a fost împușcat mortal la Mar-a-Lago ar fi fost „fixat pe dosarele Epstein” și un susținător înfocat al lui Trump

Tânărul în vârstă de 21 de ani din Carolina de Nord, care a fost împușcat mortal duminică dimineața, în timp ce ar fi încercat să intre pe proprietatea președintelui american Donald Trump din Mar-a-Lago, Florida, era un susținător fervent al președintelui, dar era „fixat” de dosarele Epstein, spun cei care îl cunoșteau, scrie The Independent.

Autoritățile din SUA au declarat că Austin Tucker Martin, în vârstă de 21 de ani, era înarmat cu o pușcă și o canistră de gaz când a întâlnit doi agenți ai Serviciilor Secrete și un adjunct al șerifului din comitatul Palm Beach chiar în interiorul porții de nord a clădirii Mar-a-Lago, în jurul orei 1:30 dimineața. Președintele și prima doamnă se aflau la Washington, D.C., la momentul respectiv.

Ofițerii i-au ordonat lui Martin să lase echipamentul jos, a declarat reporterilor duminică șeriful Ric Bradshaw din comitatul Palm Beach. Martin a coborât apoi recipientul, dar „a ridicat pușca în poziție de tragere”.

„În acel moment, adjunctul și cei doi agenți ai Serviciului Secret au tras”, a spus șeriful.

Membrii familiei au raportat dispariția lui Martin în weekend și au fost șocați de veste, potrivit diverselor publicații media.

Tânărul, „fixat” de dosarele Epstein

Iată ce se știe despre presupusul atacator. Martin „și-a exprimat deschis credința și opiniile creștine”, au declarat pentru TMZ colegii de la Pine Needles Lodge & Golf Club din Carolina de Nord și credea că președintele Trump era un „lider puternic”.

El devenise obsedat de cea mai recentă publicare a milioanelor de documente de către Departamentul de Justiție al SUA referitoare la pedofilul condamnat Jeffrey Epstein și era profund îngrijorat de perspectiva unei mușamalizări guvernamentale și a unor oameni puternici „care să scape nepedepsiți”.

„Nu știu dacă ai citit despre Dosarele Epstein, dar răul este real și inconfundabil. Cel mai bun lucru pe care îl putem face oameni ca tine și ca mine este să ne folosim de puțina influență pe care o avem. Să le spunem și altora ce auziți despre dosarele Epstein și ce face guvernul în această privință. Să creștem gradul de conștientizare”, a scris Martin într-un mesaj text către un coleg pe 15 februarie, o copie a căruia a fost obținută de TMZ.

„Nu ar răni nici măcar o furnică”



Cei care îl cunoșteau pe Martin au fost șocați să afle despre tentativa sa de a intra ilegal pe proprietatea președintelui SUA, mai ales înarmat.

„E un copil bun. Nu aș crede că ar face așa ceva. E uluitor”, a declarat vărul său, Braeden Fields, pentru Associated Press.

„Nu ar răni nici măcar o furnică. Nici măcar nu știe să folosească o armă”, a adăugat Fields.

Fields a descris familia lui Martin ca fiind un grup de „susținători înfocați ai lui Trump” și a spus că tânărul de 21 de ani era „foarte tăcut, nu vorbea niciodată despre nimic”.

Alte surse apropiate lui Martin au declarat pentru TMZ că acesta era „bine intenționat, dar din ce în ce mai frustrat, în special în privința economiei”. Se plângea adesea că tinerii aveau nevoie de mai mult de un loc de muncă pentru a supraviețui și încercase să înființeze un sindicat la locul său de muncă pentru a promova salarii mai bune.

Martin, care a absolvit în 2023 Liceul Union Pines din Cameron, figura în registrele electorale ca neafiliat unui partid politic, conform documentelor obținute de The News & Observer. Anul trecut, Martin a început o afacere în care realiza designuri de terenuri de golf desenate manual.











