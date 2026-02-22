Văduva lui Gabriel Cotabiță, reținută într-un dosar de proxenetism

Potrivit sursei citate, Alina Cotabiță ar fi contribuit la partea de promovare pe internet și ar fi folosit diverse platforme pentru a atrage clienți către salonul investigat. Procurorii susțin că activitatea afișată în mediul online ascundea, de fapt, o rețea de proxenetism organizată.

Alina Cotabiță a fost audiată și urmează să fie prezentată instanței alături de celelalte persoane implicate cu propunere de arestare preventivă. Surse din anchetă arată că aceasta nu este singura vizată, ci face parte dintr-un grup mai larg, suspectat că a coordonat activitatea ilegală pe o perioadă îndelungată.

Percheziții în București și Ilfov

Operațiunea a avut loc pe 21 februarie 2026, atunci când polițiștii au pus în aplicare nouă mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județul Ilfov. Acțiunea a fost coordonată de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, prin Serviciul de Investigații Criminale Sector 5, cu sprijinul mai multor secții de poliție și al Serviciului de Poliție Canină.

În urma perchezițiilor, suspecții au fost conduși la audieri. Față de opt dintre ei s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore.

În timpul descinderilor, anchetatorii au ridicat importante sume de bani: aproximativ 370.000 de lei, 86.000 de euro, 15.000 de dolari și 3.000 de lire sterline. De asemenea, au fost confiscate laptopuri, telefoane mobile, jucării sexuale, prezervative și tablete, considerate probe relevante în dosar.

Polițiștii susțin că toate aceste bunuri ar fi fost folosite în activitatea infracțională, fie pentru promovare, fie pentru desfășurarea efectivă a activităților ilegale. Suspecții se află în prezent în fața instanței, care urmează să decidă dacă vor fi arestați preventiv.