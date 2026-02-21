Proteste violente la Tirana: 18 persoane arestate după ciocniri cu poliția

În afara celor arestați, au fost deschise anchete penale împotriva altor 28 de persoane, după ce unii manifestanți au aruncat materiale pirotehnice, cocktailuri Molotov, obiecte contondente și s-au opus agenților de poliție.

Poliția a anunțat că în cadrul operațiunii a confiscat 25 de cocktailuri Molotov neexplodate, precum și alte obiecte ilegale.

Incidentele au avut loc mai întâi în fața biroului prim-ministrului și, mai târziu, în apropierea clădirii Parlamentului, unde poliția a instituit un cordon de securitate și a răspuns cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

Protestatarii au aruncat artificii și cocktailuri Molotov către polițiști

Mobilizarea, la care au participat câteva mii de persoane, a fost convocată de Partidul Democrat (PD) conservator condus de fostul prim-ministru Sali Berisha, care a atacat guvernul socialist al premierului Edi Rama și l-a acuzat de corupție.

După discursul acestuia, un grup restrâns de câteva zeci de protestatari au aruncat artificii și cocktailuri Molotov către polițiști.

Opoziția susține că protestează împotriva corupției guvernului și a ingerinței sale politice în justiție, acuzații pe care executivul condus de premierul Rama le neagă, acuzând opoziția că polarizează și tensionează societatea.

"A da foc instituțiilor nu este politică, ci vandalism. A ataca poliția de stat nu este curaj, ci o infracțiune", a declarat sâmbătă ministrul de Interne, Albana Kociu, informează EFE, potrivit Agerpres.

