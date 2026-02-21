€ 5.0974
Stiri

DCNews Stiri Pericolul adus de evoluția fulminantă a AI-ului. Ce faci când apare „persoana respectivă, cu vocea ei, vorbind extrem de natural”? Bogdan Ficeac: Asta sfătuim de foarte mult timp VIDEO
Data actualizării: 15:37 21 Feb 2026 | Data publicării: 15:33 21 Feb 2026

EXCLUSIV Pericolul adus de evoluția fulminantă a AI-ului. Ce faci când apare „persoana respectivă, cu vocea ei, vorbind extrem de natural”? Bogdan Ficeac: Asta sfătuim de foarte mult timp VIDEO
Autor: Iulia Horovei

fata text computer Inteligența Artificială. Sursa foto: Pexels, cottonbro

Valul creațiilor generate de Inteligența Artificială și precizia tot mai mare cu care sunt realizate imagini, voci și clipuri digitale schimbă rapid societatea actuală, avertizează scriitorul Bogdan Ficeac.

Bogdan Ficeac, scenarist, scriitor și jurnalist român, a abordat evoluția Inteligenței Artificiale, punctând exemplul Lolitei, artista realizată cu ajutorul AI-ului, care a făcut furori pe Internet. El a explicat cum fiecare persoană poate să creeze, acum, un gen de conținut extrem de rapid și fără costuri, pe când astfel de creații costau, poate, și milioane de dolari în trecut.

„Lucrurile evoluează foarte repede și ia lumea pe nepregătite, așa cum a fost și cu evoluția fulminantă a Internetului. AI-ul are o evoluție extrem de rapidă, este alimentat din creațiile originale ale cetățenilor, dar ne uităm că acum, efectele speciale - care înainte erau exorbitante, extrem de scumpe, zeci de milioane de dolari la Terminator, Jurassic Park -, sunt la îndemâna fiecărui cetățean și chiar gratuit să te transformi în Superman sau să faci microclipuri. Plus videoclipurile - cetățeni cu mijloace oarecum modeste creează muzică, videoclipuri și adună milioane de vizualizări.

Clipul și melodia în sine, referitor la Lolita Cercel, acel creator al ei scrie versurile, iar ea face muzica, o interpretează, ea fiind o creație. Inteligența Artificială face muzica și cred că nu mai e mult până când să i se dea tema și face și poezii, clipuri și absolut tot. Deja poți discuta la liber pentru realizarea unui videoclip. Chestiunea este ce se va întâmpla în continuare. (...) Apar multe fake-uri pe Internet cu reclamă la diverse escrocherii. Și chiar apare persoana respectivă, vocea ei, vorbind extrem de natural - prezentatori de televiziune, guvernatorul BNR”, a punctat Bogdan Ficeac, la Interviurile DCNews.

Cum să te ferești de știrile false și conținut fake AI

„Soluția ar fi ca oamenii să nu mai creadă tot de pe Internet. Să meargă la o instituție de presă, un site”, a intervenit jurnalistul Val Vâlcu.

„Asta sfătuim de foarte mult timp. Ceea ce funcționează pentru ziariști trebuie să funcționeze și pentru cetățean. Pentru orice informație, trebuie să te informezi din trei surse independente. Și eu, când văd câte ceva și mi se pare foarte interesant, mă duc și citesc - tot pe Internet, dar pe agențiile de presă, să vedem dacă lucrurile alea sunt într-adevăr reale sau invenții ale AI-ului; sau materiale de propagandă, pentru că asta e o avalanșă de fake-uri”, a mai punctat Bogdan Ficeac, în exclusivitate pentru DCNews.

lolita
inteligenta artificiala
bogdan ficeac
