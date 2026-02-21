€ 5.0974
|
$ 4.3327
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0974
|
$ 4.3327
 
DCNews Stiri Putin promulgă legea prin care rușii pot rămâne fără servicii de telefonie mobilă la cererea FSB
Data publicării: 11:35 21 Feb 2026

Putin promulgă legea prin care rușii pot rămâne fără servicii de telefonie mobilă la cererea FSB
Autor: Iulia Horovei

vladimir putin rusia Președintele rus Vladimir Putin. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele rus Vladimir Putin a promulgat, sâmbătă, 21 februarie, o lege care obligă operatorii de telefonie mobilă să-şi întrerupă serviciile către abonaţi la cererea Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB).

Vladimir Putin a promulgat, sâmbătă, o lege care obligă operatorii de telefonie mobilă să-şi întrerupă serviciile către abonaţi la cererea Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB), potrivit EFE.

Această lege, care a fost publicată pe portalul de informaţii juridice al guvernului rus, a fost aprobată săptămâna aceasta de ambele camere ale parlamentului federal rus - Duma de Stat (camera inferioară) şi Consiliul Federaţiei (camera superioară).

Ce prevede legea

Documentul modifică Legea comunicaţiilor şi stipulează că operatorii nu vor fi responsabili faţă de clienţii lor pentru întreruperea serviciilor de telefonie mobilă dacă tăierea se face la cererea FSB.

Prima versiune a proiectului stipula că FSB va putea trimite "cereri" operatorilor de a restricţiona comunicaţiile doar pentru garantarea securităţii cetăţenilor şi a statului, iar fundamentarea cererilor de întrerupere a serviciilor de telefonie mobilă va fi formulată atât de preşedinte, cât şi de guvern. În varianta finală a legii, această prevedere a fost eliminată.

În acest moment, nu se ştie în ce cazuri reţeaua va fi deconectată la nivel federal sau regional, deşi activiştii independenţi se tem că o astfel de decizie este pur arbitrară.

Odată semnată de preşedinte, legea va intra în vigoare în termen de 10 zile după publicarea în Monitorul Oficial rus.

Întreruperi dese ale Internetului în Rusia

Potrivit media locale, jumătate din regiunile ruseşti se confruntă cu întreruperi aproape zilnice ale conexiunii la Internet.

Deşi autorităţile ruse justifică întreruperile prin atacurile constante ale dronelor ucrainene asupra ţării, majoritatea regiunilor afectate de întreruperile de reţea nu se numără printre principalele ţinte ale Kievului.

Cenzura asupra Internetului de către Kremlin a afectat viteza şi accesul la reţea, dar a restricţionat şi zeci de mii de site-uri web, media şi reţele sociale, mai ales în ultimii patru ani de război.

Presă rusă a anunţat săptămâna aceasta că pe 1 aprilie va fi blocată definitiv reţeaua de mesagerie Telegram, a cărei încetinire a provocat deja nemulţumiri mari printre deputaţi, bloggeri şi militari ruşi, care o folosesc pe scară largă pe frontul ucrainean, notează Agerpres.

Citește și: •  „Ne-am săturat”. De ce tot mai mulți români nu mai văd Rusia vinovată de războiul din Ucraina. Generalul Bălăceanu lansează scenariul ofensivei de vară

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vladimir putin
rusia
telefonie mobila
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Cine este Paolo Zampolli, omul ”din culisele” întâlnirii lui Nicușor Dan cu Marco Rubio
Publicat acum 36 minute
Putin promulgă legea prin care rușii pot rămâne fără servicii de telefonie mobilă la cererea FSB
Publicat acum 45 minute
Cătălina Poiană, preşedinta Colegiului Medicilor din România, arată condiții esențiale pentru un sistem de sănătate funcțional
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat în Giurgiu: Planul Roșu de Intervenție, activat
Publicat acum 1 ora si 48 minute
Se răstoarnă Puterea la Budapesta. Politicianul care-l depășește cu 10% pe Viktor Orban a văzut susținerea lui George Simion în România ca o trădare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 0 minute
Alertă de Cod Galben de viscol. Drumuri închise. Desfăşurarea traficului în siguranţă, imposibilă/ Localități fără curent electric
Publicat acum 1 ora si 48 minute
Se răstoarnă Puterea la Budapesta. Politicianul care-l depășește cu 10% pe Viktor Orban a văzut susținerea lui George Simion în România ca o trădare
Publicat acum 3 ore si 16 minute
Încă o fetiță a murit de edem cerebral, după ce a fost operată de apendicită în Constanța. Ancuța avea doar 6 ani
Publicat acum 4 ore si 53 minute
BANCUL ZILEI: Seara, în fața televizorului
Publicat acum 12 ore si 9 minute
Locuință gratuită într-un sat spaniol pentru o familie cu copii. Condiția: să administreze ”inima satului”
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close