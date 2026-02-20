Ce este infostealer: operează în tăcere în timp ce-ți fură date bancare și parole

De un singur click e nevoie și, fără să-ți dai seama, poți lăsa ”ușa deschisă” celor care, în tăcere, fără să observi, îți pot fura date sensibile, de la parole, la date bancare.
”Fără urme vizibile, fără semne evidente. Un infostealer este un tip de malware care operează în tăcere, colectând parole, date bancare, fișiere sau alte informații sensibile de pe dispozitiv.
Cum ajunge acolo? Cel mai frecvent, prin descărcarea de software din surse nesigure, accesarea unor linkuri sau atașamente suspecte, ori vizitarea unor site-uri compromise.
O singură acțiune necugetată poate compromite întreaga securitate a datelor tale.
Cum se poate preveni?
Datele personale sunt mereu o țintă. Protecția începe cu prudență” arată DNSC, într-o informare nouă.
de Anca Murgoci