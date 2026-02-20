€ 5.0974
|
$ 4.3327
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0974
|
$ 4.3327
 
DCNews Stiri Ce este infostealer: operează în tăcere în timp ce-ți fură date bancare și parole
Data actualizării: 19:00 20 Feb 2026 | Data publicării: 18:07 20 Feb 2026

Ce este infostealer: operează în tăcere în timp ce-ți fură date bancare și parole
Autor: Roxana Neagu

telefon sms pexels-fotios-photos-3473411 telefon / pexels-fotios-photos-

De un singur click e nevoie și, fără să-ți dai seama, poți lăsa ”ușa deschisă” celor care, în tăcere, fără să observi, îți pot fura date sensibile, de la parole, la date bancare.

”Fără urme vizibile, fără semne evidente. Un infostealer este un tip de malware care operează în tăcere, colectând parole, date bancare, fișiere sau alte informații sensibile de pe dispozitiv.

Cum ajunge acolo? Cel mai frecvent, prin descărcarea de software din surse nesigure, accesarea unor linkuri sau atașamente suspecte, ori vizitarea unor site-uri compromise.

O singură acțiune necugetată poate compromite întreaga securitate a datelor tale.

Cum se poate preveni? 

  • Se evită descărcările din surse neoficiale. 
  • Nu se accesează linkuri nesigure primite prin e-mail sau mesagerie
  • Se utilizează soluții de securitate actualizate
  • Se activează autentificarea în doi pași

Datele personale sunt mereu o țintă. Protecția începe cu prudență” arată DNSC, într-o informare nouă. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

furt de date
DNSC
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
Fenomenul Lolita și "bătaia" dintre Tom Cruise și Brad Pitt, analizate de Bogdan Ficeac la DC NEWS - Video
Publicat acum 37 minute
Șefii Curților de Apel îi cer președintelui Nicușor Dan să nu promulge legea pensiilor magistraților în forma actuală. Ce riscuri invocă magistrații
Publicat acum 42 minute
Emmanuel Macron surprins alergând pe străzile din Mumbai - imaginile virale din India fac senzație în online (VIDEO)
Publicat acum 51 minute
Proiectele din PNRR, de aproximativ 1 miliard de euro, salvate de AFM. Florin Bănică: Sunt vitale
Publicat acum 1 ora si 2 minute
CURS BNR pentru weekend și luni. Gramul de aur a sărit astăzi de 700 de lei!
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 2 minute
Politicianul-cheie privind vizita lui Nicușor Dan la Washington. Adrian Năstase: Să fim conștienți de acest lucru
Publicat acum 10 ore si 12 minute
Nicușor Dan - Trump, la Consiliul pentru Pace. Mircea Badea pune punctul pe i după vizita președintelui
Publicat acum 2 ore si 38 minute
Surpriză la ProTV! Revine o emisiune
Publicat acum 8 ore si 37 minute
A revenit emisia după 5 ore la B1 TV / update
Publicat acum 9 ore si 23 minute
Nicușor Dan, imagine tare. „Știți cine e în poza asta? Ce a făcut el și ce am făcut noi?” / foto în articol
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close