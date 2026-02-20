€ 5.0956
DCNews Stiri Trump anunță publicarea dosarelor despre extratereștri și OZN-uri
Data publicării: 08:51 20 Feb 2026

Trump anunță publicarea dosarelor despre extratereștri și OZN-uri
Autor: Dana Mihai

Trump-Agerpres Trump-Agerpres

Președintele american Donald Trump a anunțat că va cere agențiilor federale să identifice și să publice dosare despre extratereștri și OZN-uri.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că intenţionează să ordone agenţiilor federale să "identifice şi să publice" dosare despre extratereştri şi OZN-uri, a căror difuzare este cerută de americani de zeci de ani, notează AFP.

"Având în vedere interesul mare, voi ordona secretarului apărării şi altor departamente şi agenţii relevante să înceapă procesul de identificare şi publicare a dosarelor guvernamentale referitoare la viaţa extraterestră, fenomenele aeriene neidentificate şi obiectele zburătoare neidentificate", a scris el pe platforma sa Truth Social.

Trump anunță publicarea dosarelor despre extratereștri și OZN-uri

Acuzații la adresa lui Barack Obama

Mai devreme în cursul zilei, preşedintele republican a afirmat că predecesorul său democrat Barack Obama a divulgat "informaţii clasificate" atunci când a sugerat pe un ton glumeţ, într-un interviu la un podcast, că extratereştrii chiar există.

"Nu ştiu dacă sunt reali sau nu", dar fostul preşedinte democrat "a făcut o greşeală uriaşă", a acuzat Donald Trump, care nu ratează nicio ocazie de a-l critica pe predecesorul său, recent deghizat în maimuţă alături de soţia sa, Michelle Obama, într-un videoclip postat pe contul Truth Social al actualului preşedinte.

Citește și: Obama a zis că extratereștrii sunt reali, dar încă nu i-a văzut

La sfârşitul unui podcast difuzat weekendul trecut, Barack Obama a răspuns la o întrebare despre existenţa extratereştrilor: "Sunt reali, dar eu nu i-am văzut".

În timpul acestui interviu relaxat, el a adăugat că, din câte ştie, nu există "facilităţi subterane" vizând să le ascundă existenţa, aşa cum sugerează unele teorii ale conspiraţiei. 

