Emisia Realitatea Plus va fi oprită. Apelul Ancăi Alexandrescu

Postul Realitatea Plus a fost sancționat de Consiliul Național al Audiovizualului cu obligarea de a difuza, joi, 19 februarie, timp de trei ore, în prime time, doar textul deciziei de sancționare.

Anca Alexandrescu a transmis un mesaj pentru telespectatorii acestui post de televiziune. Îi roagă ca astăzi să țină televizorul deschis pe Realitatea Plus, între 18.00 și 21.00, în semn de protest.

„Astazi intre 18-21 tineti televizorul deschis pe Realitatea plus in semn de protest fata de deciziile cu dubla masura de la CNA! Ce este permis la televiziunile puterii nu este permis la televiziunea poporului! Va multumim pentru ca sunteti alaturi de noi in fiecare zi din ce in ce mai multi!”, a scris Anca Alexandrescu pe Facebook.

Potrivit unui comunicat al CNA, Consiliul, întrunit în ședință publică, a analizat rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare ca urmare a sesizărilor primite și a decis să sancționeze postul Realitatea Plus cu obligarea de a difuza joi, 19 februarie, timp de trei ore, între orele 18:00 și 21:00, numai textul deciziei de sancționare.