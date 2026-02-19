€ 5.0941
|
$ 4.3046
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3046
 
DCNews Stiri Mass-media Emisia Realitatea Plus va fi oprită. Apelul Ancăi Alexandrescu
Data publicării: 09:50 19 Feb 2026

Emisia Realitatea Plus va fi oprită. Apelul Ancăi Alexandrescu
Autor: Anca Murgoci

anca alexandrescu Anca Alexandrescu - captură TV Realitatea Plus

Emisia Realitatea Plus va fi oprită.

Postul Realitatea Plus a fost sancționat de Consiliul Național al Audiovizualului cu obligarea de a difuza, joi, 19 februarie, timp de trei ore, în prime time, doar textul deciziei de sancționare.

Anca Alexandrescu a transmis un mesaj pentru telespectatorii acestui post de televiziune. Îi roagă ca astăzi să țină televizorul deschis pe Realitatea Plus, între 18.00 și 21.00, în semn de protest.

„Astazi intre 18-21 tineti televizorul deschis pe Realitatea plus in semn de protest fata de deciziile cu dubla masura de la CNA! Ce este permis la televiziunile puterii nu este permis la televiziunea poporului! Va multumim pentru ca sunteti alaturi de noi in fiecare zi din ce in ce mai multi!”, a scris Anca Alexandrescu pe Facebook.

Potrivit unui comunicat al CNA, Consiliul, întrunit în ședință publică, a analizat rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare ca urmare a sesizărilor primite și a decis să sancționeze postul Realitatea Plus cu obligarea de a difuza joi, 19 februarie, timp de trei ore, între orele 18:00 și 21:00, numai textul deciziei de sancționare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

anca alexandrescu
realitatea plus
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
CCR, undă verde pentru reforma pensiilor speciale. Petrișor Peiu explică ce încearcă Guvernul Bolojan prin această victorie
Publicat acum 11 minute
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat
Publicat acum 23 minute
Scăderea dobânzilor e doar o iluzie? Adrian Câciu avertizează asupra unei posibile probleme de finanțare
Publicat acum 25 minute
Nicușor Dan mulțumește comunității musulmane și face apel la toleranță și reconciliere
Publicat acum 32 minute
Antreprenorii români de succes care achiziționează activele Carrefour: Cum au construit frații Pavăl un brand național în mai bine de trei decenii
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 17 minute
Horoscop 19 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 45 minute
Emisia Realitatea Plus va fi oprită. Apelul Ancăi Alexandrescu
Publicat acum 6 ore si 41 minute
BANCUL ZILEI: Definiția bărbatului
Publicat acum 2 ore si 43 minute
Raed Arafat, mesaj pentru românii treziți de mesajul RO-ALERT dat la ora 04:20 dimineața
Publicat acum 4 ore si 3 minute
Greva care blochează toate examenele în 2026. Cât rezistă profesorii fără salariu? Miza reală a protestului
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close