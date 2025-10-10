€ 5.0927
Data actualizării: 10:31 10 Oct 2025 | Data publicării: 10:27 10 Oct 2025

#CodRoșu. Mircea Badea o liniștește pe Andreea Esca. ”Era fiartă că era înjurată ea”/ ”M-a amenințat”
Autor: Irina Constantin

mircea badea captură video
 

Mircea Badea a reacționat la supărarea Andreei Esca, în controversa legată de alerta de Cod Roșu.

Mircea Badea, realizatorul ”În Gura Presei”, a intervenit în controversa ”A fost sau nu a fost Cod Roșu?”. Celor care spun ”ne-ați panicat degeaba”, Mircea Badea le vine cu o replică directă: ”Cu toată dragostea, vina este a voastră. Tu te-ai panicat, responsabilitatea este a ta. Tu ai decis că este momentul să te panichezi, că asta este reacția emoțională pe care trebuie să o ai. Tu ești responsabil pentru tine. Nimeni altcineva nu este. Nici Arafat, nici Bolojan, nici cine știe de prompteristă, vlogger, etc. Dacă te-ai panicat și nu-ți convine, e exclusiv vina ta”. 

”E nenorocire cu madam Esca”

”Începem cu isteria doamnei Esca care s-a enervat că o acuză lumea de fake news. De parcă ar fi prima dată. E nenorocire cu madam Esca” spune Mircea Badea: ”Dumneai a scris pe net că așteaptă scuze de la toate INMH-urile lumii”.

”Era fiartă că era înjurată ea”

Citindu-i mesajul, realizatorul ”În Gura Presei” afirmă: ”Cred că era fiartă că s-a panicat populația... Era fiartă pe faptul că era înjurată ea că a panicat populația. Asta era de fapt, nu că s-a panicat populația. Bine, mă, nu avea pulover pe gât”. 

”Sigur că, și-n opinia mea, cu toată dragostea, ce a fost în București, nu a fost de Cod Roșu, dar întru liniștirea doamnei Esca: doamna Esca, dvs. ați comis niște fake news-uri în viața asta de mi-a stat ceasul. Mai țineți minte, pe vremea lui Dragnea, când spuneați că-n acest moment, în Parlament, se votează o lege care va obliga victima unui viol să-și privească agresorul în ochi? Era pe vremea lui Dragnea, desigur. Dragniaa! Am denunțat la vremea respectivă, am arătat, am făcut, am dres. Ba chiar m-a amenințat Gigi ProTV într-un interviu, CEO, ce era el, că se va duce în justiție. Și acum aștept. Nu e doamnă, prima dată, stați liniștită. Nici pe departe cea mai gravă, stați liniștită” a mai spus realizatorul TV. 

andreea esca
mircea badea
cod rosu
