Alertă la granița României, în prima zi din 2026: MApN ridică două avioane F-16. RO-Alert emis în Tulcea

Noi atacuri ale rușilor la granița României au avut loc joi, 1 ianuarie 2026. Ministerul Apărării Naționale a transmis că locuitorii județului Tulcea au fost avertizați prin mesaj RO-Alert, la ora 10:17.

Totodată, MApN a luat decizia de a ridica în aer două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești, care au monitorizat zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea. Starea de alertă a încetat la ora 11:00.

Atac al rușilor în zona portului Ismail

Federația Rusă a efectuat, în prima zi a anului, noi atacuri cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România.

Sistemul de supraveghere al Ministerului Apărării Naționale a identificat vehicule aeriene lansate de forțele ruse către porturile ucrainene de la Dunăre, pe direcția Ismail.

Oficialii au adăugat că pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

