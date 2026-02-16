€ 5.0953
DCNews Stiri Șefi Parchete: Calendar interviuri pentru șefia PÎCCJ, DNA și DIICOT. Anunțul făcut de Ministerul Justiției
Data publicării: 16:26 16 Feb 2026

Șefi Parchete: Calendar interviuri pentru șefia PÎCCJ, DNA și DIICOT. Anunțul făcut de Ministerul Justiției
Autor: Roxana Neagu

sefi parchete justitie Justiție. Foto: Unsplash

Ministerul Justiției anunță calendarul interviurilor pentru funcțiile de procuror-șef și procuror-șef adjunct pentru marile Parchete din România: PÎCCJ, DNA și DIICOT.

”Ministerul Justiției anunță lista candidaților care au trecut de prima comisie constituită în vederea analizării îndeplinirii condițiilor legale de participare la selecţia procurorilor pentru ocuparea funcțiilor de procuror general şi de adjunct al procurorului general ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procuror-şef şi procurori-şefi adjuncți ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai Direcţiei de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și programul interviurilor, după cum urmează:

În data de 23.02.2026, pentru ocuparea funcţiei de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiție, interviurile vor fi susținute de următorii candidați:

Doamna Cristina CHIRIAC
Domnul Bogdan-Ciprian PIRLOG

În data de 23.02.2026, pentru ocuparea funcţiei de adjunct al Procurorului general al Parchetului de рe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiție, interviul va fi susținut de următorul candidat:

Domnul Marius I. VOINEAG

În data de 24.02.2026, pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, interviurile vor fi susținute de următorii candidați

Domnul loan-Viorel CERBU
Domnul Vlad GRIGORESCU
Doamna Tatiana TOADER
 

În data de 24.02.2026, pentru ocuparea celor 2 funcţii de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, interviurile vor fi susținute de următorii candidați:

Doamna Marinela MINCĂ
Domnul Mihai PRUNĂ
Domnul Marius-lonel ŞTEFAN

În data de 25.02.2026, pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, interviurile vor fi susținute de următorii candidați:

Doamna loana-Bogdana ALBANI
Doamna Alina ALBU
Doamna Antonia DIACONU
Domnul Codrin-Horaţiu MIRON
Domnul Bogdan-Ciprian PIRLOG

În data de 26.02.2026, pentru ocuparea celor 2 funcţii de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, interviurile vor fi susținute de următorii candidați:

Doamna Claudia-lonela CURELARU
Domnul Alex-Florin FLORENŢA
Domnul Gill-Julien GRIGORE-IACOBICІ
Domnul Aurel-Cristian LAZÁR
Domnul Mihai-Răzvan NEGULESCU

Totodată, precizăm că timpul de susţinere a proiectului pentru exercitarea atribuțiilor specifice funcţiei de conducere este de maxim 30 de minute, iar timpul dedicat pentru întrebări și răspunsuri este de maxim 1 oră.

Modul de desfășurare, criteriile de evaluare, calendarul estimativ precum și restul detaliilor procedurale, aferente concursului organizat, sunt disponibile, în mod integral, la secțiunea de anunțuri de pe site-ul oficial al Ministerului Justiției” anunță Ministerul Justiției, printr-un comunicat de presă. 

