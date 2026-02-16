Sectorul 3 accelerează transformarea urbană: investiții în spații verzi, digitalizare și infrastructură pentru o comunitate modernă

Printr-o serie de investiții strategice, administrația locală urmărește să consolideze poziția sectorului ca model de bune practici în gestionarea spațiului urban din Capitală.

„Ne dorim un sector în care fiecare investiție să răspundă direct nevoilor comunității – de la spații verzi și mobilitate urbană, până la acces rapid la servicii publice digitale”, transmit reprezentanții Primăriei Sectorului 3.

Investiții în spații verzi și regenerare urbană

În ultimii ani, administrația locală din Sectorul 3 a dezvoltat programe ample de plantare de arbori și reamenajare a zonelor publice, urmărind reducerea efectelor insulelor de căldură și crearea unor spații de recreere moderne. Numai în această primăvară Sectorul 3 va avea în plus 20.000 de arbori și arbuști nou plantați. Modernizarea bulevardelor și a parcurilor de proximitate face parte dintr-o strategie mai amplă de regenerare urbană, aliniată la tendințele europene privind orașele sustenabile.

Digitalizare și servicii publice eficiente

Un alt obiectiv major îl reprezintă digitalizarea relației dintre cetățean și administrație. Platformele online pentru plăți, sesizări și programări contribuie la reducerea timpilor de așteptare și la creșterea transparenței administrative. Autoritățile locale susțin că extinderea serviciilor digitale va continua, pentru a facilita accesul rapid la informații și proceduri administrative.

Educație, sport și viață comunitară

Pe lângă proiectele de infrastructură, Sectorul 3 investește constant în extinderea unităților de învățământ și dezvoltarea bazelor sportive. Evenimentele culturale organizate în aer liber, programele pentru copii și activitățile dedicate familiilor au contribuit la revitalizarea spațiului public și la consolidarea spiritului comunitar.

