€ 5.0953
|
$ 4.2940
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.2940
 
DCNews Stiri Social Sectorul 3 accelerează transformarea urbană: investiții în spații verzi, digitalizare și infrastructură pentru o comunitate modernă
Data publicării: 15:37 16 Feb 2026

Sectorul 3 accelerează transformarea urbană: investiții în spații verzi, digitalizare și infrastructură pentru o comunitate modernă
Autor: Bogdan Constantin

spatii verzi pexels-mattycphoto-580900 spații verzi / sursa foto: pexels-mattycphoto-

Sectorul 3 continuă implementarea unor proiecte integrate de dezvoltare urbană, cu accent pe creșterea calității vieții locuitorilor, modernizarea infrastructurii și digitalizarea serviciilor publice.

Printr-o serie de investiții strategice, administrația locală urmărește să consolideze poziția sectorului ca model de bune practici în gestionarea spațiului urban din Capitală.

„Ne dorim un sector în care fiecare investiție să răspundă direct nevoilor comunității – de la spații verzi și mobilitate urbană, până la acces rapid la servicii publice digitale”, transmit reprezentanții Primăriei Sectorului 3.

Investiții în spații verzi și regenerare urbană

În ultimii ani, administrația locală din Sectorul 3 a dezvoltat programe ample de plantare de arbori și reamenajare a zonelor publice, urmărind reducerea efectelor insulelor de căldură și crearea unor spații de recreere moderne. Numai în această primăvară Sectorul 3 va avea în plus 20.000 de arbori și arbuști nou plantați. Modernizarea bulevardelor și a parcurilor de proximitate face parte dintr-o strategie mai amplă de regenerare urbană, aliniată la tendințele europene privind orașele sustenabile.

Digitalizare și servicii publice eficiente

Un alt obiectiv major îl reprezintă digitalizarea relației dintre cetățean și administrație. Platformele online pentru plăți, sesizări și programări contribuie la reducerea timpilor de așteptare și la creșterea transparenței administrative. Autoritățile locale susțin că extinderea serviciilor digitale va continua, pentru a facilita accesul rapid la informații și proceduri administrative.

Educație, sport și viață comunitară

Pe lângă proiectele de infrastructură, Sectorul 3 investește constant în extinderea unităților de învățământ și dezvoltarea bazelor sportive. Evenimentele culturale organizate în aer liber, programele pentru copii și activitățile dedicate familiilor au contribuit la revitalizarea spațiului public și la consolidarea spiritului comunitar.

VEZI ȘI: Sectorul 3, lider detașat în București la numărul de locuri de parcare: 80.000 de locuri amenajate, un sistem flexibil cu autorizații nominale și nenominale, și o reorganizare completă a spațiului public 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sectorul 3
infrastructura
spatii verzi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Sectorul 3 accelerează transformarea urbană: investiții în spații verzi, digitalizare și infrastructură pentru o comunitate modernă
Publicat acum 19 minute
Ursula von der Leyen își trimite omul la Consiliul pentru Pace
Publicat acum 21 minute
Drama neștiută a lui Devrim Özkan, polițista neînfricată din serialul „O nouă șansă”
Publicat acum 23 minute
Ambasadorii Roberto Musneci și Adrian Zuckerman, voci puternice ale diplomației, interviu. SUA, UE și noua lume: Ce urmează pentru România
Publicat acum 24 minute
Germania prelungește controalele la frontieră cu încă șase luni
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 20 minute
Viktor Orban, replică pentru Zelenski, după ce președintele Ucrainei s-a luat de burta lui mare
Publicat acum 4 ore si 1 minut
Cine e în spatele deciziei lui Nicușor Dan privind Consiliul pentru Pace? Ipoteza lui Chirieac
Publicat acum 6 ore si 28 minute
Ponta: Tolontan critica contractul pentru autostrada Comarnic - Brașov. Funky Citizens scria, la DNA, că deranjăm natura cu autostrada
Publicat acum 8 ore si 54 minute
Horoscop 16 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 56 minute
Ședință tensionată la Guvern. Tensiunile din coaliție ating un nou punct critic / Update
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close