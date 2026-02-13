€ 5.0943
|
$ 4.2964
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.2964
 
DCNews Stiri Mașină de pompieri oprită de Poliție în drum spre incendiu: Șoferul a fost lăsat fără permis și a primit o amendă de 3.000 de lei
Data publicării: 14:07 13 Feb 2026

Mașină de pompieri oprită de Poliție în drum spre incendiu: Șoferul a fost lăsat fără permis și a primit o amendă de 3.000 de lei
Autor: Tiberiu Vasile

Persoană decedată după un incendiu într-un bloc din Năvodari. Zeci de oameni au fost evacuați Foto: Inquam Photos/ George Călin

O mașină de pompieri a fost oprită de Poliție în drum spre incendiu. Șoferul a fost amendat și lăsat fără permis.

Un pompier voluntar din județul Galați a ajuns să fie sancționat chiar în timp ce mergea să stingă flăcările. A rămas fără permis și s-a ales cu o amendă usturătoare, de peste 3.000 de lei.

Incident pe DJ251J, în plină intervenție

Totul s-a petrecut pe 3 februarie 2025, în jurul orei 15:30, pe DJ251J. Pompierul voluntar din localitatea Drăgușeni se deplasa cu autospeciala SVSU către o locuință cuprinsă de incendiu. Solicitarea venise prin dispeceratul ISU Galați. În același timp, spre același incendiu se îndrepta și un echipaj de poliție.

Pe drum, situația a degenerat. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, polițistul ar fi considerat că autospeciala nu i-a acordat prioritate. La scurt timp, mașina de intervenție a fost oprită de agentul recalcitrant. Mai mult, autospeciala ar fi fost blocată în trafic peste 15 minute în timp ce criza era în desfășurare.

Permis suspendat și amendă de peste 3.000 de lei

Consecințele au fost imediate. În urma opririi, șoferul autospecialei a fost sancționat. Practic, vorbim despre o mașină de pompieri oprită de Poliție în drum spre incendiu, iar șoferul a fost lăsat fără permis și amendat cu peste 3.000 de lei.

În tot acest timp, incendiul pentru care plecaseră echipajele a fost stins de localnici. Intervenția pompierului voluntar nu a mai avut loc.

Cazul a stârnit reacții puternice în comunitate. Mulți s-au întrebat cum este posibil ca o intervenție de urgență să fie întreruptă în acest mod.

Contestarea sancțiunii și declarațiile pompierului

Pompierul voluntar nu a acceptat măsura. El a contestat amenda primită, conform România TV, și intenționează să își caute dreptatea în instanță.

Situația readuce în atenție cadrul legal aplicabil în cazul autospecialelor aflate în misiune.

Dosarul urmează să fie analizat de instanță, iar decizia finală va clarifica dacă măsurile luate au fost sau nu justificate.

Ionel Bejan, pompierul voluntar amendat, a declarat: "M-am prezentat într-o oră la postul de poliție, unde mi s-a întocmit procesul-verbal și mi s-a reținut permisul pentru patru luni. Amenda este foarte mare, peste 3.000 de lei. Mi s-a comunicat că nu am oprit la semnalele luminoase. Am depus contestație la Judecătoria Târgu Bujor și urmează să fie parcurse căile legale".

Un abuz când viața oamenilor are prioritate

Dinu Haret, șef SVSU Drăgușeni și martor al incidentului, a povestit ce s-a întâmplat: "Am fost sunat prin serviciul 112 de ISU Galați să intervenim la un incendiu izbucnit în localitatea Căuești. Pe drum, am fost opriți de un echipaj de poliție din Târgu Bujor prin semnale luminoase (nu și acustice), ca să tragem pe dreapta.

Mașina se afla în pantă, iar drumul era foarte îngust, motiv pentru care nu am putut opri imediat și am mai mers câțiva metri. Echipajul de poliție ne-a depășit.

Am oprit, iar agentul a venit la șoferul autospecialei și i-a cerut actele. I-am comunicat că ne deplasam la un incendiu. Ne-a spus că nu avem voie să folosim semnalele albastre. Și el a afirmat că se deplasa tot la intervenție, la același incendiu.

Eu consider că este un abuz. Viața oamenilor are prioritate".

Reprezentanții Poliției susțin că au acționat corect

În ciuda situației halucinante, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Galați susțin însă că au acționat conform legii, potrivit Monitorul de Galați.

„În urma apariţiei în spaţiul public online a unor informaţii potrivit cărora „un pompier voluntar din localitatea Drăguşeni, judeţul Galaţi, a rămas fără permisul de conducere în timp ce se deplasa la o misiune”, Compartimentul Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi este abilitat să comunice următoarele:

La data de 3 februarie 2025, în jurul orei 15:30, un echipaj din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Rădeşti, care se deplasa la un eveniment în satul Căueşti, a depistat în trafic, pe DJ251J, un autoturism condus de un bărbat, de 56 de ani, din localitatea Drăguşeni, care circula dinspre localitatea Fundeanu către Căueşti.

Conducătorul autoturismului respectiv nu ar fi respectat semnalele luminoase ale autospecialei de poliţie, respectiv obligaţia de a opri sau de a facilita trecerea acesteia, şi ar fi avut montate, în partea superioară a autovehiculului, două dispozitive cu lumini albastre şi un dispozitiv sonor, similare celor utilizate de poliţie, jandarmerie sau ambulanţă, fără a avea dreptul legal de a le folosi, conform Criteriilor de performanţă din 2024 privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.

Bărbatul de 56 de ani a fost sancţionat contravenţional cu amendă de 3.037,5 de lei şi cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.”

CITEȘTE ȘI: Incendiu violent în București, Sectorul 6: Mai multe mașini au luat foc pe Bulevardul Constructorilor. Un mort și un rănit
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

incendiu
galati
pompieri
permis conducere
politie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Premierul Ilie Bolojan a anunțat când va pleca de la guvernare: "Pentru mine va fi o uşurare"
Publicat acum 22 minute
Recuperarea după operația de ruptură de menisc. Dr. Dragomir, SANADOR: Vindecarea nu apare imediat
Publicat acum 22 minute
Ruptura de menisc, în timpul unei mișcări banale. Ce se simte în momentul rupturii și cum se resimte apoi. Poate să dispară durerea, dar riscul major e altul
Publicat acum 22 minute
Când să mergi la doctor dacă „doar” te doare genunchiul. Dr. Răzvan Dragomir, SANADOR: Leziunea care poate trece neobservată și la RMN
Publicat acum 23 minute
Escrocherie de 10 milioane € la muzeul Luvru cu bilete false
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 56 minute
"Șoc și groază! România a intrat în recesiune economică". Analistul Radu Georgescu: "Va fi mai rău decât în 2008"! Sfat pentru români
Publicat acum 9 ore si 1 minut
Horoscop 13 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 16 minute
România, în haos, a intrat în recesiune tehnică. Bogdan Chirieac acuză ”măcelul” decis din Palatul Victoria. Riscul principal
Publicat acum 3 ore si 41 minute
Sondaj de opinie: Pe ce loc se clasează partidul lui Viktor Orban, înaintea alegerilor parlamentare
Publicat acum 2 ore si 40 minute
O mașină electrică a luat foc în București. O femeie a murit, iar soțul acesteia a ajuns la spital, cu arsuri
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close