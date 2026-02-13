Mașină de pompieri oprită de Poliție în drum spre incendiu: Șoferul a fost lăsat fără permis și a primit o amendă de 3.000 de lei

Un pompier voluntar din județul Galați a ajuns să fie sancționat chiar în timp ce mergea să stingă flăcările. A rămas fără permis și s-a ales cu o amendă usturătoare, de peste 3.000 de lei.

Incident pe DJ251J, în plină intervenție

Totul s-a petrecut pe 3 februarie 2025, în jurul orei 15:30, pe DJ251J. Pompierul voluntar din localitatea Drăgușeni se deplasa cu autospeciala SVSU către o locuință cuprinsă de incendiu. Solicitarea venise prin dispeceratul ISU Galați. În același timp, spre același incendiu se îndrepta și un echipaj de poliție.

Pe drum, situația a degenerat. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, polițistul ar fi considerat că autospeciala nu i-a acordat prioritate. La scurt timp, mașina de intervenție a fost oprită de agentul recalcitrant. Mai mult, autospeciala ar fi fost blocată în trafic peste 15 minute în timp ce criza era în desfășurare.

Permis suspendat și amendă de peste 3.000 de lei

Consecințele au fost imediate. În urma opririi, șoferul autospecialei a fost sancționat. Practic, vorbim despre o mașină de pompieri oprită de Poliție în drum spre incendiu, iar șoferul a fost lăsat fără permis și amendat cu peste 3.000 de lei.

În tot acest timp, incendiul pentru care plecaseră echipajele a fost stins de localnici. Intervenția pompierului voluntar nu a mai avut loc.

Cazul a stârnit reacții puternice în comunitate. Mulți s-au întrebat cum este posibil ca o intervenție de urgență să fie întreruptă în acest mod.

Contestarea sancțiunii și declarațiile pompierului

Pompierul voluntar nu a acceptat măsura. El a contestat amenda primită, conform România TV, și intenționează să își caute dreptatea în instanță.

Situația readuce în atenție cadrul legal aplicabil în cazul autospecialelor aflate în misiune.

Dosarul urmează să fie analizat de instanță, iar decizia finală va clarifica dacă măsurile luate au fost sau nu justificate.

Ionel Bejan, pompierul voluntar amendat, a declarat: "M-am prezentat într-o oră la postul de poliție, unde mi s-a întocmit procesul-verbal și mi s-a reținut permisul pentru patru luni. Amenda este foarte mare, peste 3.000 de lei. Mi s-a comunicat că nu am oprit la semnalele luminoase. Am depus contestație la Judecătoria Târgu Bujor și urmează să fie parcurse căile legale".

Un abuz când viața oamenilor are prioritate

Dinu Haret, șef SVSU Drăgușeni și martor al incidentului, a povestit ce s-a întâmplat: "Am fost sunat prin serviciul 112 de ISU Galați să intervenim la un incendiu izbucnit în localitatea Căuești. Pe drum, am fost opriți de un echipaj de poliție din Târgu Bujor prin semnale luminoase (nu și acustice), ca să tragem pe dreapta.

Mașina se afla în pantă, iar drumul era foarte îngust, motiv pentru care nu am putut opri imediat și am mai mers câțiva metri. Echipajul de poliție ne-a depășit.

Am oprit, iar agentul a venit la șoferul autospecialei și i-a cerut actele. I-am comunicat că ne deplasam la un incendiu. Ne-a spus că nu avem voie să folosim semnalele albastre. Și el a afirmat că se deplasa tot la intervenție, la același incendiu.

Eu consider că este un abuz. Viața oamenilor are prioritate".

Reprezentanții Poliției susțin că au acționat corect

În ciuda situației halucinante, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Galați susțin însă că au acționat conform legii, potrivit Monitorul de Galați.

„În urma apariţiei în spaţiul public online a unor informaţii potrivit cărora „un pompier voluntar din localitatea Drăguşeni, judeţul Galaţi, a rămas fără permisul de conducere în timp ce se deplasa la o misiune”, Compartimentul Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi este abilitat să comunice următoarele:

La data de 3 februarie 2025, în jurul orei 15:30, un echipaj din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Rădeşti, care se deplasa la un eveniment în satul Căueşti, a depistat în trafic, pe DJ251J, un autoturism condus de un bărbat, de 56 de ani, din localitatea Drăguşeni, care circula dinspre localitatea Fundeanu către Căueşti.

Conducătorul autoturismului respectiv nu ar fi respectat semnalele luminoase ale autospecialei de poliţie, respectiv obligaţia de a opri sau de a facilita trecerea acesteia, şi ar fi avut montate, în partea superioară a autovehiculului, două dispozitive cu lumini albastre şi un dispozitiv sonor, similare celor utilizate de poliţie, jandarmerie sau ambulanţă, fără a avea dreptul legal de a le folosi, conform Criteriilor de performanţă din 2024 privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.

Bărbatul de 56 de ani a fost sancţionat contravenţional cu amendă de 3.037,5 de lei şi cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.”

