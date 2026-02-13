€ 5.0934
|
$ 4.2881
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0934
|
$ 4.2881
 
DCNews Stiri Mesajul lui Marco Rubio pentru Europa, înaintea Conferinței de Securitate de la Munchen
Data publicării: 09:20 13 Feb 2026

Mesajul lui Marco Rubio pentru Europa, înaintea Conferinței de Securitate de la Munchen
Autor: Iulia Horovei

marco rubio sua Secretarul de Stat american Marco Rubio. Sursa foto: Agerpres

Înaintea Conferinței de Securitate de la Munchen, Secretarul de Stat american Marco Rubio a transmis un mesaj pentru europeni.

Secretarul de Stat american Marco Rubio a declarat, înainte de Conferința de Securitate de la Munchen, că europenii „vor să știe unde ne îndreptăm, unde am vrea să mergem, unde am vrea să mergem cu ei. Asta e speranța noastră”.

Deși erau așteptări mari ca SUA să critice dur Europa în cadrul acestui eveniment, prezența lui Rubio, și nu a vicepreședintelui JD Vance, care a avut un discurs tranșant anul trecut, a mai redus temerile privind un posibil atac dur în declarații din partea Statelor Unite.

Rubio: „Lumea se schimbă foarte repede chiar în fața noastră. Lumea veche a dispărut” 

„Este o conferință importantă, a treia oară pentru mine, de două ori ca Secretar de Stat. Vom avea mulți membri ai Congresului aici, așa că – de asemenea - îi voi vedea și mâine. Lumea se schimbă foarte repede chiar în fața noastră. Lumea veche a dispărut, lumea în care am crescut și trăim într-o nouă eră în geopolitică, și va fi nevoie ca toți să reexaminăm cum arată aceasta și care va fi rolul nostru. Și am avut multe dintre aceste conversații în privat cu mulți dintre aliații noștri, iar ei sunt aliații noștri, și trebuie să continuăm să purtăm aceste conversații. Și cred că sâmbătă, sper, și întâlnirile pe care le vom avea acolo ne vor îndruma în această direcție.

(...) Europa este importantă pentru noi. Suntem foarte strâns legați de Europa. Cred că majoritatea oamenilor din această țară își pot urmări atât moștenirea culturală, cât și cea personală înapoi în Europa, așa că suntem profund legați de Europa și de viitorul nostru. Așadar, trebuie doar să vorbim despre cum va arăta acest viitor”, a declarat Marco Rubio, înainte de Conferința de la Munchen.

Rubio, întâlnire cu Zelenski la Munchen

Întrebat dacă se așteaptă la o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Munchen, Rubio a răspuns „Cred că da. Cred că va fi acolo și există o șansă să-l văd. Cred că este în programul meu. Nu sunt 100% sigur, dar sunt sigur că o vom face”, a spus secretarul de stat, adăugând: „E teribil. E un război. De aceea vrem să se termine războiul. Oamenii suferă. E cea mai rece perioadă a anului. E o suferință de neimaginat. Asta e problema cu războaiele. De aceea sunt dificile războaiele și de aceea am muncit atât de mult timp, de peste un an, pentru a încerca să punem capăt acestui război”.

Conferința de Securitate de la Munchen (MSC) are loc în perioada 13-15 februarie 2026, la Hotelul Bayerischer Hof din Munchen. În calitate de forum principal pentru politica de securitate internațională, MSC 2026 va cuprinde dezbateri la nivel înalt privind principalele provocări de politică externă și de securitate din prezent.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

marco rubio
sua
conferinta de securitate munchen
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Moscova ar putea readopta dolarul american în tranzacțiile externe: Posibil semn pentru resetarea relațiilor și pacea în Ucraina
Publicat acum 36 minute
Ce au rezolvat primarii din Bihor la întâlnirea cu Bolojan de la București: „M-am dus bou și m-am întors vacă”
Publicat acum 42 minute
Mesajul lui Marco Rubio pentru Europa, înaintea Conferinței de Securitate de la Munchen
Publicat acum 43 minute
Majorări pe tăcute: Cum a scumpit Poșta Română serviciile în 2026. Tarife mai mari, explicații zero
Publicat acum 53 minute
Ce trebuie să știi despre ruptura de menisc. Dr. Răzvan Dragomir (SANADOR), la DC Medical și DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 48 minute
Horoscop 13 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 42 minute
Mesajul lui Marco Rubio pentru Europa, înaintea Conferinței de Securitate de la Munchen
Publicat acum 1 ora si 14 minute
BANCUL ZILEI: Reproșuri în familie
Publicat acum 57 minute
Țările occidentale consideră că Al Treilea Război Mondial se apropie
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Portocale din Egipt, pline de pesticide, vândute ca fiind din Grecia. Dr. Tudor Ciuhodaru explică pericolul: Nu există antidot!
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close