Mesajul lui Marco Rubio pentru Europa, înaintea Conferinței de Securitate de la Munchen

Secretarul de Stat american Marco Rubio a declarat, înainte de Conferința de Securitate de la Munchen, că europenii „vor să știe unde ne îndreptăm, unde am vrea să mergem, unde am vrea să mergem cu ei. Asta e speranța noastră”.

Deși erau așteptări mari ca SUA să critice dur Europa în cadrul acestui eveniment, prezența lui Rubio, și nu a vicepreședintelui JD Vance, care a avut un discurs tranșant anul trecut, a mai redus temerile privind un posibil atac dur în declarații din partea Statelor Unite.

Rubio: „Lumea se schimbă foarte repede chiar în fața noastră. Lumea veche a dispărut”

„Este o conferință importantă, a treia oară pentru mine, de două ori ca Secretar de Stat. Vom avea mulți membri ai Congresului aici, așa că – de asemenea - îi voi vedea și mâine. Lumea se schimbă foarte repede chiar în fața noastră. Lumea veche a dispărut, lumea în care am crescut și trăim într-o nouă eră în geopolitică, și va fi nevoie ca toți să reexaminăm cum arată aceasta și care va fi rolul nostru. Și am avut multe dintre aceste conversații în privat cu mulți dintre aliații noștri, iar ei sunt aliații noștri, și trebuie să continuăm să purtăm aceste conversații. Și cred că sâmbătă, sper, și întâlnirile pe care le vom avea acolo ne vor îndruma în această direcție.

(...) Europa este importantă pentru noi. Suntem foarte strâns legați de Europa. Cred că majoritatea oamenilor din această țară își pot urmări atât moștenirea culturală, cât și cea personală înapoi în Europa, așa că suntem profund legați de Europa și de viitorul nostru. Așadar, trebuie doar să vorbim despre cum va arăta acest viitor”, a declarat Marco Rubio, înainte de Conferința de la Munchen.

Rubio, întâlnire cu Zelenski la Munchen

Întrebat dacă se așteaptă la o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Munchen, Rubio a răspuns „Cred că da. Cred că va fi acolo și există o șansă să-l văd. Cred că este în programul meu. Nu sunt 100% sigur, dar sunt sigur că o vom face”, a spus secretarul de stat, adăugând: „E teribil. E un război. De aceea vrem să se termine războiul. Oamenii suferă. E cea mai rece perioadă a anului. E o suferință de neimaginat. Asta e problema cu războaiele. De aceea sunt dificile războaiele și de aceea am muncit atât de mult timp, de peste un an, pentru a încerca să punem capăt acestui război”.

Conferința de Securitate de la Munchen (MSC) are loc în perioada 13-15 februarie 2026, la Hotelul Bayerischer Hof din Munchen. În calitate de forum principal pentru politica de securitate internațională, MSC 2026 va cuprinde dezbateri la nivel înalt privind principalele provocări de politică externă și de securitate din prezent.