€ 5.0914
|
$ 4.2701
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.2701
 
DCNews Stiri Un candidat la alegerile prezidențiale din Columbia anunță un „plan șoc”. Ce a promis că va face
Data publicării: 23:59 11 Feb 2026

Un candidat la alegerile prezidențiale din Columbia anunță un „plan șoc”. Ce a promis că va face
Autor: Elena Aurel

glob harta america latina Sursa foto: Freepik, @ellinnur

Candidatul opoziției la alegerile prezidențiale din Columbia promite o ofensivă aeriană împotriva cartelurilor de droguri.

Principalul candidat al opoziţiei de dreapta la alegerile prezidenţiale din mai din Columbia a declarat miercuri, într-un interviu acordat AFP, că va lansa o ofensivă aeriană, cu sprijinul SUA şi al Israelului, în primele sale 90 de zile de mandat, pentru a elimina cartelurile drogurilor.

De la sediul său de campanie din Bogota, Abelardo de la Espriella a promis punerea în aplicare a unui "plan şoc" pentru a recâştiga controlul asupra vastelor zone ale ţării aflate sub influenţa gherilelor şi traficanţilor de droguri, prin "bombardamente asupra taberelor narcoteroriste şi incendierea" câmpurilor de coca, a declarat acest avocat de 47 de ani, care s-a autointitulat "Tigrul".

El intenţionează "să doteze" forţele publice cu arme de primă generaţie, inteligenţă artificială, drone şi, bineînţeles, un buget pentru creşterea "efectivelor". Dar, consideră el, "acest lucru nu se poate realiza fără o alianţă strategică cu SUA şi Israel".

Fără nicio experienţă politică şi fără să fi trecut vreo dată prin alegeri, Abelardo de la Espriella, un om de afaceri milionar, se prezintă ca "outsider" în lumea politică, dar unul care - spune el - are "sânge în instalaţie" pentru a aplica o linie dură şi a alunga stânga de la putere.

VEZI ȘI: Cum poate Europa să evite declinul economic. Soluția lui Merz

Columbia intensifică lupta împotriva traficului de droguri

Preşedintele în exerciţiu Gustavo Petro, care nu poate candida din nou, a încercat în zadar să negocieze pacea cu numeroase grupuri înarmate.

În majoritatea cazurilor, aceste discuţii bat pasul pe loc, iar la presiunea SUA primul preşedinte de stânga al Columbiei şi-a intensificat ofensiva militară împotriva traficului de droguri în ultimele luni. Columbia este principalul producător mondial de cocaină.

În campanie, Abelardo de la Espriella face în mod ostentativ referire la "patrie" şi la "tigru" care o va apăra, şi spune că este prieten personal cu Alvaro Uribe Velez, omul forte al dreptei columbiene, de două ori preşedinte între 2002 şi 2010.

Ultimul sondaj arată o luptă strânsă între Abelardo de la Espriella şi candidatul stângii, Ivan Cepeda, un apropiat al lui Petro, potrivit Agerpres. 

VEZI ȘI: Secretarul american al Apărării nu va participa la reuniunea NATO de la Bruxelles

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

columbia
statele unite ale americii
cartel
trafic de droguri
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 ore si 1 minut
Un candidat la alegerile prezidențiale din Columbia anunță un „plan șoc”. Ce a promis că va face
Publicat acum 7 ore si 6 minute
Examen european pentru radiologi, aprobat în România prin ordin de ministru
Publicat acum 7 ore si 6 minute
Jumătate de milion de copii aflați pe lista de așteptare pentru servicii de sănătate mintală
Publicat acum 7 ore si 17 minute
Cuplul anxios-evitant. Interacțiunea care epuizează
Publicat acum 7 ore si 18 minute
Italia vrea să înăsprească regulile privind migraţia
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 55 minute
Accident tragic la Ciortești: Cine e afaceristul ieșean care ar fi făcut infarct la volan. Soția sa, însărcinată în 8 luni, a murit la spital
Publicat acum 16 ore si 1 minut
Realitatea Plus va avea emisia suspendată timp de 3 ore
Publicat acum 15 ore si 45 minute
Decizia Poloniei privind aderarea la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump
Publicat acum 22 ore si 35 minute
Horoscop 11 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 22 ore si 44 minute
Modelul popular în spitalele din Franța, pe care Alexandru Rafila îl promovează în România. Este o variantă câștigătoare pentru toți: pacienți, medici și spital
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close