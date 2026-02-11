Un candidat la alegerile prezidențiale din Columbia anunță un „plan șoc”. Ce a promis că va face

Principalul candidat al opoziţiei de dreapta la alegerile prezidenţiale din mai din Columbia a declarat miercuri, într-un interviu acordat AFP, că va lansa o ofensivă aeriană, cu sprijinul SUA şi al Israelului, în primele sale 90 de zile de mandat, pentru a elimina cartelurile drogurilor.

De la sediul său de campanie din Bogota, Abelardo de la Espriella a promis punerea în aplicare a unui "plan şoc" pentru a recâştiga controlul asupra vastelor zone ale ţării aflate sub influenţa gherilelor şi traficanţilor de droguri, prin "bombardamente asupra taberelor narcoteroriste şi incendierea" câmpurilor de coca, a declarat acest avocat de 47 de ani, care s-a autointitulat "Tigrul".

El intenţionează "să doteze" forţele publice cu arme de primă generaţie, inteligenţă artificială, drone şi, bineînţeles, un buget pentru creşterea "efectivelor". Dar, consideră el, "acest lucru nu se poate realiza fără o alianţă strategică cu SUA şi Israel".

Fără nicio experienţă politică şi fără să fi trecut vreo dată prin alegeri, Abelardo de la Espriella, un om de afaceri milionar, se prezintă ca "outsider" în lumea politică, dar unul care - spune el - are "sânge în instalaţie" pentru a aplica o linie dură şi a alunga stânga de la putere.

Columbia intensifică lupta împotriva traficului de droguri

Preşedintele în exerciţiu Gustavo Petro, care nu poate candida din nou, a încercat în zadar să negocieze pacea cu numeroase grupuri înarmate.

În majoritatea cazurilor, aceste discuţii bat pasul pe loc, iar la presiunea SUA primul preşedinte de stânga al Columbiei şi-a intensificat ofensiva militară împotriva traficului de droguri în ultimele luni. Columbia este principalul producător mondial de cocaină.

În campanie, Abelardo de la Espriella face în mod ostentativ referire la "patrie" şi la "tigru" care o va apăra, şi spune că este prieten personal cu Alvaro Uribe Velez, omul forte al dreptei columbiene, de două ori preşedinte între 2002 şi 2010.

Ultimul sondaj arată o luptă strânsă între Abelardo de la Espriella şi candidatul stângii, Ivan Cepeda, un apropiat al lui Petro, potrivit Agerpres.

