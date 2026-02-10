€ 5.0910
DCNews Stiri Ultima zi în care se poate vizita Catedrala Națională
Data actualizării: 23:07 10 Feb 2026 | Data publicării: 21:41 10 Feb 2026

Ultima zi în care se poate vizita Catedrala Națională
Autor: Anca Murgoci

Sfințirea Catedralei Naţionale slujba Sursa Foto: DC News

Se închide Catedrala Națională.

Joi, 12 februarie, este ultima zi în care se mai poate vizita Catedrala Națională, cea mai mare catedrala ortodoxă din lume. De vineri vor continua lucrările la instalațiile din interior.

Va fi reluată și pictarea în mozaic a lăcașului de cult. În prezent, catedrala este pictată în proporție de 70% – aproximativ 16.000 de mp dintr-un total de 25.000.

Dacă vreți să contribuiți la finalizarea mozaicului Catedralei Naționale Online, o puteți face direct pe site-ul pictamcatedrala.ro, selectând unul dintre cele două butoane, care vă vor direcționa spre secțiunea de plată cu cardul în moneda aleasă de dumneavoastră, LEI sau EURO.


Direct la orice unitate de cult din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, urmând a primi chitanță personalizată cu mențiunea „Pentru pictura Catedralei Naționale”.


Prin SMS la 8822 cu mesajul Pictura în valoare de 2 EUR (nu se aplică TVA) valabil în: Vodafone, Orange și Telekom.


Prin depunere de numerar sau virament bancar în următoarele conturi BCR ale Patriarhiei Române:


Cont pictura în lei: RO91RNCB0075004895030395


Cont pictura în euro: RO64RNCB0075004895030396


Cont pictură în dolari: RO26RNCB0075004895030110

