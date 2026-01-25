€ 5.0943
Stiri

DCNews Stiri Reacția BOR, după ce fostul fotbalist Marian Aliuță, botezat a doua oară la altă confesiune, l-a criticat pe Patriarhul Daniel
Data publicării: 18:04 25 Ian 2026

Reacția BOR, după ce fostul fotbalist Marian Aliuță, botezat a doua oară la altă confesiune, l-a criticat pe Patriarhul Daniel
Autor: Ioan-Radu Gava

patriarh-daniel Patriarhul Daniel - Foto: Agerpres

Patriarhia Română, prin vocea purtătorului de cuvânt Adrian Agachi, reacționează la criticile pe care le-a adus fostul fotbalist Marian Aliuță.

Marian Aliuță, fost fotbalist la Steaua București, dar și la Naționala României, a criticat recent, într-un interviu, decizia ca pe toate cele șase clopote al Catedralei Mântuirii Neamului din București să fie gravat chipul Patriarhului Daniel.

O reacție a Patriarhiei Române la declarațiile lui Aliuță a venit, duminică după-amiază, pe pagina de Facebook a purtătorului de cuvânt, Adrian Agachi. El a precizat că Aliuță nu mai aparține credinței și cultului ortodox, iar declarațiile sunt „menite să șocheze referitoare la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și Catedrala Națională“.

„În mod normal, astfel de afirmații venite din partea unei persoane care nu mai aparține prin voința proprie de credința și cultul ortodox puteau fi interpretate de la bun început ca fiind tendențioase, scutind astfel multe persoane de a le citi și a se simți nu doar tulburate, ci chiar jignite de-a dreptul.

CITEȘTE ȘI                 -                 BOR respinge acuzațiile privind neplata impozitelor. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, clarificări

Aceste afirmații apar însă nestingherite în diverse publicații, ca și cum religia ar fi devenit un fel de „sport național”, iar oricine dorește, indiferent de nivelul culturii sale religioase, este liber să-și exprime „viziunea spirituală” fără a mai ține cont de prea mult fair-play.

Nu doresc să aduc atingere libertății de exprimare a nimănui. Însă nu este firesc ca lucrurile să se întâmple astfel și, sub titluri de scandal, munca de ctitorire și păstorire a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și realizarea deosebită a unui simbol al spiritualității române cum este Catedrala Națională să fie aduse în derizoriu.

Și nu pot să nu observ acest aspect: dacă medicii sunt consultați pentru a exprima păreri avizate pe teme medicale, dacă juriștii sunt întrebați pentru a explica temeinic legile în vigoare, atunci nu la fel trebuie procedat și în ceea ce privește credința?

CITEȘTE ȘI                 -               Reacția BOR la inițiativa privind legalizarea prostituției în România

Cu siguranță este loc de mai bine și, așa cum spunea Sfântul Grigorie Teologul, pe care îl prăznuim astăzi: „trebuie să se ocupe cineva în adevăr cu cunoașterea lui Dumnezeu, ca, atunci când avem prilej, să și judecăm (Psalmi 73, 3) cele drepte ale teologiei. Înaintea cui? Înaintea celor pentru care lucrul acesta este serios și care nu flecăresc cu plăcere ca despre altceva, ca despre cursele de cai și despre teatre și cântece”“, a scris, pe Facebook, Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

La începutul anului trecut, Marian Aliuță s-a botezat pentru a doua oară - el fiind anterior creștin-ortodox, la altă confesiune.

