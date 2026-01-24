€ 5.0943
|
$ 4.3411
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.3411
 
DCNews Stiri Veste proastă pentru bucureșteni: Se mărește prețul biletelor pentru transportul în comun. Cât ar putea costa noile tarile
Data publicării: 10:51 24 Ian 2026

Veste proastă pentru bucureșteni: Se mărește prețul biletelor pentru transportul în comun. Cât ar putea costa noile tarile
Autor: Darius Muresan

stb_71870400

Preţul unei călătorii metropolitane urmează să crească de la 3 la 5 lei, conform unui proiect de hotărâre care va fi dezbătut în şedinţa din 29 ianuarie a Consiliului General al Capitalei.

Proiectul prevede următoarele tarife: două călătorii metropolitane/90 de minute - 10 lei, zece călătorii metropolitane/90 de minute - 40 de lei, abonament metropolitan/24 ore - 14 lei, abonament metropolitan/72 ore - 30 de lei, abonament metropolitan/7 zile - 45 de lei, abonament metropolitan/1 lună - 100 de lei, abonament metropolitan redus 50%/1 lună - 50 de lei, abonament metropolitan/ 6 luni - 500 de lei, abonament metropolitan/12 luni - 900 de lei, călătorie la tarif special - supra-taxa - 200 de lei.

În ce priveşte titlurile de călătorie metropolitană integrată cu metroul, acestea vor avea următoarele tarife: o călătorie metropolitană şi metrou/120 minute - 9 lei; două călătorii - 18 lei, 10 călătorii - 73 lei, abonament 24 ore - 22 lei, abonament 72 ore - 58 lei, abonament 7 zile - 82 lei, abonament o lună - 180 lei, abonament 6 luni - 900 lei, abonament un an - 1.600 lei.

Proiectul prevede acordarea de mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov în vederea modificării contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători încheiate cu operatorii regionali STB SA, Serviciul de Transport Voluntari SA, Ecotrans STCM SRL, SC Regio Serv Transport SRL.

Conform referatului de aprobare, citat de Agerpres, politica tarifară pentru transportul public a fost modificată ultima dată în anul 2021.

Se menţionează că majorarea tarifelor are la bază necesitatea asigurării sustenabilităţii financiare a serviciului de transport public, precum şi menţinerea unui nivel corespunzător de calitate, siguranţă şi continuitate. Se mai precizează că în ultimii ani costurile de operare au crescut "semnificativ", fiind generate în principal de: majorarea preţurilor la energie electrică, combustibil şi utilităţi; creşterea costurilor cu piesele de schimb, materiale consumabile şi servicii de mentenanţă; creşteri salariale; creşterea inflaţiei.

"Tarifele actuale ale titlurilor de călătorie nu au mai fost ajustate corespunzător evoluţiei costurilor reale de exploatare, ceea ce a condus la accentuarea dezechilibrului financiar dintre veniturile proprii ale operatorului şi cheltuielile necesare desfăşurării activităţii. În acest context, compensaţia acordata de Municipiul Bucureşti a înregistrat o presiune constantă, fiind necesară identificarea unor măsuri de eficientizare şi de creştere a veniturilor proprii", prevede documentul.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi că este necesară creşterea preţului pentru călătoriile cu STB.

"Vor fi şi măsuri nepopulare. Vor fi, pentru că efectiv a ajuns cuţitul la os. Este foarte probabil - anunţ în premieră - şi este şi necesar să creştem preţul călătoriei pentru STB. Sunt pus în situaţia de a face multe reforme structurale, unele grele: comasări, restructurări, încheieri de companii, de administraţii, de instituţii publice", a precizat Ciprian Ciucu la Euronews România.

El a menţionat că în luna ianuarie Primăria Capitalei a primit 317 milioane lei, din care a rămas cu 5 milioane.

"Am primit 317 milioane. După ce am făcut toate plăţile şi am plătit parţial subvenţia - pentru că nu am putut să o plătim nici măcar pe toată - în ceea ce priveşte STB şi Termoenergetica, în momentul de faţă mai avem undeva în jur de cinci milioane de lei în bugetul Primăriei Capitalei", a spus Ciucu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pret bilete
stb
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Moment tensionat între Nicușor Dan și un grup de oameni care îl huiduiau. Președintele a ridicat vocea: Uitați-vă cine sunt oamenii în care vă puneți speranța
Publicat acum 42 minute
Veste proastă pentru bucureșteni: Se mărește prețul biletelor pentru transportul în comun. Cât ar putea costa noile tarile
Publicat acum 52 minute
Nicușor Dan a refuzat să afirme direct că îl susține pe premierul Ilie Bolojan. „Nu facem comedii între Guvern și Parlament”
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Nicușor Dan vrea cursuri de politică internă în școlile din România
Publicat acum 1 ora si 16 minute
ANM a emis avertizări Cod galben de ceață densă și polei pentru 20 de județe
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Ian 2026
Mircea Badea a aflat că este bolnav. Ce afecțiune are
Publicat pe 22 Ian 2026
Apariție surpriză la Davos. Pe cine a luat Oana Țoiu în delegația României / foto în articol
Publicat pe 22 Ian 2026
Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu
Publicat pe 22 Ian 2026
Dialog spumos Chirieac - Ciutacu după ce DCNews a publicat lista cu banii ONG-urilor: O să vă asasineze ăștia
Publicat pe 23 Ian 2026
Un nou cuplu de putere pro-Trump din UE l-a scos din joc pe Emmanuel Macron: E „chimie bună“ între cei doi / foto în articol
 
replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close