€ 5.0979
|
$ 4.4111
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0979
|
$ 4.4111
 
DCNews Stiri Workshop-uri interactive dedicate copiilor, părinților și bunicilor, la Biblioteca Națională
Data actualizării: 19:19 09 Mar 2026 | Data publicării: 19:04 09 Mar 2026

Workshop-uri interactive dedicate copiilor, părinților și bunicilor, la Biblioteca Națională
Autor: D.C.

Lavinia Șandru Lavinia Șandru

Lavinia Șandru și echipa Academiei Da Vinci vor fi prezente la ediția din acest an a festivalului Saga Chocolate, unde vor organiza o serie de workshop-uri interactive dedicate copiilor, părinților și bunicilor, într-un spațiu al creativității, dialogului și descoperirii personale.

Lavinia Șandru și echipa Academiei Da Vinci vor fi prezente la ediția din acest an a festivalului Saga Chocolate, unde vor organiza o serie de workshop-uri interactive dedicate copiilor, părinților și bunicilor, într-un spațiu al creativității, dialogului și descoperirii personale.

Atelierele vor avea loc la Biblioteca Națională a României și vor include exerciții de dicție, comunicare și exprimare, jocuri interactive și activități menite să dezvolte încrederea copiilor în propria voce și în propriile idei.

Pe lângă aceste întâlniri dedicate comunicării și dezvoltării personale, în cadrul standului Academiei Da Vinci vor fi organizate și alte ateliere și activități educative, care îi vor provoca pe cei mici să descopere creativitatea, imaginația și bucuria de a învăța prin joc. Programul atelierelor susținute de Lavinia Șandru și echipa Academiei Da Vinci: vineri – ora 17:00, sâmbătă – ora 14:30, duminică – ora 14:30.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

lavinia sandru, saga
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Erdogan avertizează Iranul după interceptarea unei rachete în spațiul aerian al Turciei
Publicat acum 29 minute
Victimele fraudei cu lingourile aur din Italia, câștigătoare: banii vor ajunge la ele nu la stat
Publicat acum 29 minute
Doar 20 de secunde pentru reacție: Scenariul unui atac devastator în strâmtoarea Ormuz
Publicat acum 34 minute
Un meteorit a lovit acoperișul unei case din Germania. Mii de oameni au observat „bila de foc“ pe cer / video viral
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Ungaria plafonează prețurile la combustibili pentru a proteja cetățenii de creșterea petrolului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 4 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 10: Iranul respinge planul lui Macron/Trump critică noul lider suprem
Publicat acum 9 ore si 19 minute
Sorin Grindeanu, către Lia Olguța Vasilescu: Cine a hotărât că intrăm în coaliție, hotărăște și să ieșim
Publicat acum 11 ore si 24 minute
Ce se întâmplă cu Alina Mădălina, după ce a fost internată la Psihiatrie și fiica i-a fost luată de statul german
Publicat acum 10 ore si 38 minute
Horoscopul primăverii 2026 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 7 ore si 44 minute
Val de declarații anulate de instanță, în dosarul lui Călin Georgescu. Parchetul are termen 5 zile în care poate întoarce dosarul
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close