Workshop-uri interactive dedicate copiilor, părinților și bunicilor, la Biblioteca Națională

Lavinia Șandru și echipa Academiei Da Vinci vor fi prezente la ediția din acest an a festivalului Saga Chocolate, unde vor organiza o serie de workshop-uri interactive dedicate copiilor, părinților și bunicilor, într-un spațiu al creativității, dialogului și descoperirii personale.

Atelierele vor avea loc la Biblioteca Națională a României și vor include exerciții de dicție, comunicare și exprimare, jocuri interactive și activități menite să dezvolte încrederea copiilor în propria voce și în propriile idei.

Pe lângă aceste întâlniri dedicate comunicării și dezvoltării personale, în cadrul standului Academiei Da Vinci vor fi organizate și alte ateliere și activități educative, care îi vor provoca pe cei mici să descopere creativitatea, imaginația și bucuria de a învăța prin joc. Programul atelierelor susținute de Lavinia Șandru și echipa Academiei Da Vinci: vineri – ora 17:00, sâmbătă – ora 14:30, duminică – ora 14:30.