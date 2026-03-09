Fiul lui Ali Khamenei, noul lider suprem al Iranului, ar fi fost rănit. Televiziunea iraniană a făcut un anunț

Autoritățile iraniene au anunțat că Mojtaba Khamenei, desemnat recent ca lider suprem al Iranului, fiul lui Ali Khamenei, a fost „rănit” în contextul militar actual. Termenul folosit de televiziunea de stat, „janbaz”, semnifică „rănit de inamic”, însă detaliile exacte rămân neclare, notează Sky News.

Alegerea lui Mojtaba Khamenei și contextul politic

După moartea tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, în urma unui atac combinat al Statelor Unite și Israel pe 28 februarie, fiul lui Ali Khamenei a fost numit oficial lider suprem de Adunarea Experților, organism format din 88 de clerici. El devine astfel al treilea lider suprem din istoria post-revoluționară a Iranului.

Misterul legat de rănile raportate

Deși presa de stat iraniană subliniază că Mojtaba Khamenei este „janbaz” (nr. „rănit de inamic” cu o conotație speciale religioasă), nu se știe dacă această descriere se referă la evenimente recente sau la perioada în care ar fi luptat în războiul Iran-Irak din anii 1980. Până acum, fiul lui Ali Khamenei nu a fost văzut în public și nu a emis declarații. Speculațiile anterioare sugerau chiar că ar fi fost rănit sau ucis la începutul conflictului actual.

Contextul internațional și tensiunile regionale

Numirea sa survine într-un moment de escaladare a conflictelor din Orientul Mijlociu. Atacurile combinate ale SUA și Israel asupra Teheranului au declanșat moartea tatălui său și au amplificat operațiunile militare din regiune.

Reacțiile internaționale nu au întârziat. Președintele american Donald Trump a catalogat alegerea fiului fostului lider suprem drept „inacceptabilă”. „Își pierd timpul. Fiul lui Khamenei este un om fără greutate. Trebuie să mă implic în numire”, a declarat Trump pentru Axios.

Într-un interviu ulterior acordat ABC News, Trump a reiterat că noul lider suprem nu va avea succes fără aprobarea Washingtonului: „Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Noul lider nu va rezista mult timp dacă nu va obține aprobarea mea.”

Deși evoluția din conflict se desfășoară cu rapiditate, Casa Albă nu a oferit până acum un comentariu oficial privind afirmațiile iraniene despre noul lider suprem al Iranului și despre faptul că acesta ar fi rănit.

CITEȘTE ȘI: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 10: Atac al Iranului sub conducerea noului lider suprem/ Explozii în Dubai, luni dimineață

