Polonia investește miliarde în industria de apărare, România e în beznă. Avertismentul lui Dumitru Costin (BNS)

Dumitru Costin, președinte BNS, a vorbit despre Programul SAFE și a explicat că în realitate este un program de împrumuturi pe care statele europene le pot lua pentru a cumpăra rapid echipamente militare, o parte pentru a fi folosite pentru apărare, iar o parte pentru a fi trimise Ucrainei.

„Se laudă cu programul SAFE de 16 miliarde. Ce nu spun ei? Sunt împrumuturi. Sigur, dobânda e mai mică. Cu asta ne liniștesc. Ce faci cu banii?”, a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

„Ce faci cu banii? În realitate, acest program de împrumuturi a fost lansat pentru a rezolva o problemă pe termen scurt, și anume să cumperi de pe raft echipamente și tehnologii militare din care să livrezi o parte către Ucraina, să poată face față conflictului militar cu Rusia. Pe de altă parte, să-ți rezolvi tu problemele pe care le ai la nivel intern. Cel de-al treilea obiectiv este cel legat de faptul că trebuie să îți dezvolți propria industrie europeană.

În 2022, la o lună după începerea războiului din Ucraina, am prezentat un raport în Parlamentul României. Era analiza pe 2021 a pieței globale de armament și muniție. La vremea respectivă, înainte de război, SUA controla mai bine de 50% din piața globală. Restul, puiuți, undeva la 48%. SUA au speculat conflictul armat din Ucraina, au continuat să livreze în piață, Biden a avut decența să zică: „Mai plătiți și voi niște facturi, mai donăm și noi o parte”.

A venit Trump care a spus: „Nu mă interesează! 5% din PIB fiecare stat membru. Dacă nu, pa, la revedere”. Asta a trezit la realitate liderii politici europeni care s-au gândit să lanseze un program de împrumuturi cu niște condiții rezonabile, din punct de vedere financiar, cu aceste obiective: achiziții de pe raft pe termen scurt, dar și consolidarea industriei europene și apărarea”, a spus Dumitru Costin.

Ce face Polonia

Dumitru Costin a criticat modul în care România folosește banii din împrumuturi pentru apărare și a explicat că nu există transparență și proiecte clare în acest sens. Acesta a dat exemplul Poloniei, care împrumută sume mari, dar are un plan concret cu programe industriale prin care banii sunt investiți în propria industrie de apărare.

„Cu ăștia 16 miliarde ranforsăm industria de apărare din România sau nu?”, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Nu! Aici discutăm iarăși de corupție la scară națională de pe zona uniformelor. Cei mai mulți bani îi împrumută Polonia: 43,7 miliarde. Dar ei au deja industrie și ei, pentru cele 43,7 miliarde, au pregătit și au pus într-un proiect de lege, care se află în Parlamentul Poloniei, 139 de programe industriale. Asta înseamnă industria lor de apărare. 80% din banii pe care îi împrumută, deci peste 30 de miliarde, vor merge în propria lor industrie.

România este într-o beznă totală, la cheremul uniformelor care au secretizat absolut ce are legătură cu acest subiect. Ai auzit de vreun proiect de lege, cu lucruri clare care să meargă în Parlament?”, a spus Dumitru Costin.

Ce face România? Nimic. Noi nu mai facem nimic de multă vreme

Potrivit lui Dumitru Costin, țări, precum Polonia, Franța, Italia, investesc banii împrumutați în dezvoltarea propriilor industrii de apărare, prin planuri clare și programe industriale, în timp ce România nu are o strategie clară.

„Deci noi nu băgăm o parte din banii ăștia în propria industrie de apărare”, a spus Răzvan Dumitrescu.

„Nu! Polonezii fac asta. Franța e al treilea stat din Uniunea Europeană ca sumă de bani pe care o împrumută - 16,2 - dar Franța, ca și Italia, gândesc în folosul industriilor lor naționale. Mai mult, au lansat niște concepte de industrii duale în sensul de a vedea ce industrii din economia lor pot fi cu niște investiții care pot produce în vreme de război anumite componente, echipamente, tehnologii, iar în rest, când nu sunt în război, produc pentru zona civilă. Ei știu exact ce au de făcut”, a spus Dumitru Costin.

„La noi cum e? Din fabrica aia în care facem biciclete o să iasă tot mitralieră sau nu mai iese mitralieră? Vrem să facem o bicicletă și iese o struțo-trotinetă?”, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„La noi nu mai iese nimic. Noi nu mai facem nimic de multă vreme. Doar cumpărăm, importăm”, a spus Dumitru Costin la emisiunea „Ce se întâmplă?”, de pe DC News și DC News TV.

