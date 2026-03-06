€ 5.0941
DCNews Stiri Atenție! Loturi de pâine retrase de la raft. Anunțul ANSVSA
Data actualizării: 21:50 06 Mar 2026 | Data publicării: 21:49 06 Mar 2026

Atenție! Loturi de pâine retrase de la raft. Anunțul ANSVSA

paine (2) Sursa foto: https://www.freepik.com/, @user20464901

ANSVSA anunță loturi de pâine retrase de la raft de un anumit producător.

”ANSVSA informează cumpărătorii că operatorul Vel Pitar România a inițiat o acțiune de rechemare/retragere pentru următoarele produse (identificate după data de expirare înscrisă pe ambalaj):

Pâine Domnească Albă 1 kg – loturile cu termen de expirare: 06.03.26C, 07.03.26C, 11.03.26C, 16.03.26C, 17.03.26C

Deplina Extra albă 600 g – lot cu termen de expirare: 05.03.26C

Ce trebuie să facă consumatorii

Persoanele care dețin produsele cu termenele/loturile menționate mai sus sunt rugate:
•   să nu le consume;
•   să le distrugă sau să le returneze în magazinele de unde au fost achiziționate până la data de 17.03.2026;
•   contravaloarea produselor va fi returnată fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal” arată ANSVSA. 

Vel Pitar precizează că face rechemarea ca măsură de precauție, după ce, într-una din pâini, a fost găsit un plastic de culoare albă. Măsura este luată pentru a elimina orice potențial risc. 

