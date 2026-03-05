€ 5.0937
|
$ 4.3883
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3883
 
DCNews Stiri Cutremur în România, 5 martie. Precizările INFP
Data publicării: 18:17 05 Mar 2026

Cutremur în România, 5 martie. Precizările INFP
Autor: Irina Constantin

cutremur-romania-martea-alba_14691300 Foto: Inquam, de Octav Ganea

Un cutremur s-a produs în această după amiază în zona seismică Vrancea.

”În ziua de 05 Martie 2026, la ora 16:40:52 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICĂ VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adâncimea de 86.1 km. 

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 47km V de Focșani, 63km E de Sfântu-Gheorghe, 69km N de Buzău, 76km E de Brașov, 95km S de Bacău, 98km NE de Ploiești” arată mesajul INFP. 

În dimineața zilei de 5 martie, un alt seism s-a produs în zona seismică Vrancea, dar în Buzău, cu magnitudinea de 3,3 pe Richter: 

”În ziua de 05 martie 2026, la ora 06:01:55 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICĂ VRANCEA, BUZĂU, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 120.1km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 45km NV de Buzău, 56km NE de Ploiești, 66km SE de Brașov, 70km SE de Sfântu-Gheorghe, 72km SV de Focșani, 88km NE de Targoviște”. 

Citește și: Cât timp de reacție aveți din momentul în care primiți alerta de cutremur până la resimțirea lui efectivă 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cutremur romania
cutremur vrancea
cutremur
infp
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 23 minute
Uite ce elegant spune Coita că Țoiu e varză
Publicat acum 33 minute
Șeful NATO, Mark Rutte, răspuns la inițiativa umbrelei nucleare franceze a lui Macron
Publicat acum 37 minute
Trump vrea să decidă cine va conduce Iranul, după modelul din Venezuela
Publicat acum 41 minute
Decizia surprinzătoare luată de Xi Jinping înainte de vizita lui Donald Trump în China
Publicat acum 48 minute
Risc major în instanță cu dosarele trimise spre judecare. De ce face DNA mai puțin spectacol. Dezvăluire din ÎCCJ
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 6 minute
Oana Țoiu, criză de nervi după ce a lăsat-o pe fiica lui Ponta în mijlocul războiului. Update: A plecat din conferința de presă
Publicat acum 7 ore si 49 minute
Ponta: Doamna Țoiu a dat-o pe fiica mea minoră jos din avionul care aducea români
Publicat acum 7 ore si 3 minute
Fiica lui Ponta, lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Chirieac: O asemenea bestialitate eu nu am cum să o comentez
Publicat acum 11 ore si 40 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 6: Trump vrea să decidă viitorul lider al Iranului / Kremlinul afirmă că războiul din Iran nu este al Rusiei
Publicat acum 8 ore si 51 minute
Demisii record ale magistraților. Victor Alistar (ÎCCJ): De ce s-a ajuns la exod
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close