Cutremur în România, 5 martie. Precizările INFP

”În ziua de 05 Martie 2026, la ora 16:40:52 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICĂ VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adâncimea de 86.1 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 47km V de Focșani, 63km E de Sfântu-Gheorghe, 69km N de Buzău, 76km E de Brașov, 95km S de Bacău, 98km NE de Ploiești” arată mesajul INFP.

În dimineața zilei de 5 martie, un alt seism s-a produs în zona seismică Vrancea, dar în Buzău, cu magnitudinea de 3,3 pe Richter:

”În ziua de 05 martie 2026, la ora 06:01:55 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICĂ VRANCEA, BUZĂU, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 120.1km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 45km NV de Buzău, 56km NE de Ploiești, 66km SE de Brașov, 70km SE de Sfântu-Gheorghe, 72km SV de Focșani, 88km NE de Targoviște”.

Citește și: Cât timp de reacție aveți din momentul în care primiți alerta de cutremur până la resimțirea lui efectivă