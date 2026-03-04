€ 5.0959
Atacurile americane asupra Iranului sunt legale? Ce prevede Constituția SUA
Data publicării: 23:33 04 Mar 2026

Atacurile americane asupra Iranului sunt legale? Ce prevede Constituția SUA
Autor: Doinița Manic

Mai mulți experți judiciari au analizat dacă atacurile americane asupra Iranului sunt legale.

Reuters a discutat cu mai mulți experți judiciari pentru a afla dacă atacurile americane asupra Iranului sunt legale.

Atacurile asupra Iranului împing limitele autorității constituționale a președintelui american Donald Trump, potrivit experților juridici consultați de Reutres.

Conform Constituției SUA, președintele comandă forțele armate și conduce relațiile externe, dar numai Congresul are puterea de a declara război. Președinții ambelor partide au efectuat atacuri militare fără aprobarea Congresului atunci când acestea erau în interes național, dar mai puțin intense ca durată și amploare decât ceea ce ar fi considerat un război - o limită pe care Trump ar putea să o testeze, scrie sursa citată. Congresul SUA a autorizat de-a lungul timpului operațiuni militare de amploare, cum ar fi invazia președintelui George W. Bush în Afganistan în 2001 și în Irak în 2003.

Ce prevede Rezoluția privind Puterile de Război, adoptată în SUA în 1973

Rezoluția privind Puterile de Război (WPR) din 1973 acționează ca un control al puterii prezidențiale. În conformitate cu WPR, președintele SUA poate implica armata într-un conflict armat doar atunci când Congresul a declarat război sau a acordat autoritate specifică, sau ca răspuns la un atac asupra teritoriului SUA sau asupra armatei sale. Aceasta impune președintelui să raporteze periodic Congresului, lucru pe care Administrația Trump a început să îl facă luni.

WPR impune, de asemenea, ca acțiunile militare neautorizate să fie încetate în termen de 60 de zile, cu excepția cazului în care termenul limită este prelungit. Totodată, prevede o procedură prin care Congresul poate retrage armata dintr-un conflict. Reuters scrie că membrii ambelor partide au declarat că intenționează să supună o astfel de legislație la vot în această săptămână.

Este foarte puțin probabil ca un astfel de vot să obțină majoritatea de două treimi necesară pentru a anula un veto al lui Trump, dar unii legislatori au spus că acest lucru i-ar face pe membri să se prezinte oficial într-un an electoral. Experții juridici au spus că opoziția populară ar putea fi principalul impediment în calea capacității lui Trump de a continua atacurile.

E război sau nu?

Trump și secretarul Apărării, Pete Hegseth, au descris acțiunea drept un război, iar Hegseth a numit-o „cea mai letală, mai complexă și mai precisă operațiune aeriană din istorie”.

Președintele SUA a spus că ar putea dura cinci săptămâni sau mai mult și a avertizat că vor exista mai multe victime americane. El a oferit diverse obiective și justificări pentru această operațiune militară până acum.

Ce spune dreptul internațional

Experții juridici consultați de Reutres au mai declarat că multe țări vor considera atacurile SUA asupra Iranului ca fiind nejustificate, în temeiul Cartei Națiunilor Unite, care prevede că statele membre trebuie să se abțină de la utilizarea forței sau a amenințării cu forța împotriva altor state. Există însă și excepții - atunci când forța este autorizată de Consiliul de Securitate al ONU sau utilizată în autoapărare ca răspuns la un atac armat, niciuna dintre acestea nefiind aplicabilă în acest caz.

Există, de asemenea, conceptul de autoapărare preventivă, care ar permite, probabil, Statelor Unite să atace Iranul dacă ar avea dovezi ale unui atac iminent, copleșitor. Statele Unite au drept de veto la Consiliul de Securitate al ONU, protejând Washingtonul. 

VEZI ȘI: Ce l-ar fi determinat pe Donald Trump să înceapă atacul asupra Iranului

Uciderea lui Khamenei a fost legală?

Experții juridici au spus că nu este o situație clară. Se pare că Israelul a efectuat atacul care l-a ucis pe Khamenei, în timp ce SUA a oferit servicii de informații și sprijin operațional.

Președintele republican Ronald Reagan a semnat în 1981 Ordinul Executiv 12333, care interzicea oricui lucra pentru guvernul SUA sau acționa în numele său să se angajeze în asasinate. De asemenea, a interzis participarea la asasinate de către comunitatea de informații a SUA.

Cu toate acestea, uciderea unui lider care s-ar putea califica drept asasinat în timp de pace ar putea fi un act legitim de război în timpul unui conflict armat, au spus experții juridici.

În cazul lui Khamenei, legalitatea ar depinde parțial de faptul dacă SUA se aflau în război când a fost ucis și dacă era considerat un lider militar.

 
 
 

 
 
 

