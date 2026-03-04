€ 5.0981
Data publicării: 08:17 04 Mar 2026

Donald Trump îi spulberă orice speranță prințului moștenitor Reza Pahlavi. Ce fel de lider „ar fi mai potrivit” pentru Iran / video
Autor: Ioan-Radu Gava

reza pahlavi printul mostenitor al iranului Foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump și-a exprimat din nou scepticismul cu privire la faptul că Reza Pahlavi, fiul exilat al ultimului șah iranian, ar putea conduce Iranul în viitor.

Într-o întâlnire de marți, în Biroul Oval, cu cancelarul german Friedrich Merz, Trump a refuzat să specifice pe altcineva, spunând că „majoritatea persoanelor pe care le aveam în minte sunt decedate”, potrivit BBC.

Reza Pahlavi, în vârstă de 65 de ani, a susținut că este „unic plasat” pentru a conduce un guvern de tranziție și a indicat că ar fi dispus să se întoarcă în Iran cât mai curând posibil, pentru prima dată în ultimii 47 de ani.

Cu toate acestea, Trump a repetat public îndoielile cu privire la faptul că prințul moștenitor exilat e susținut de iranienii din țară.

Vorbind alături de Merz, Trump a spus că, deși „unii oameni îl plac”, administrația „nu s-a gândit prea mult la asta” și că nu este sigur „cum s-ar comporta în propria țară”.

„Nu știu dacă țara sa i-ar accepta sau nu conducerea. Cu siguranță, dacă ar face-o, ar fi în regulă pentru mine”, a adăugat el. 

În schimb, Donald Trump a spus că el crede că cineva care se află deja în Iran „ar fi mai potrivit”. Cu toate acestea, nu a identificat o opțiune potențială.

„Majoritatea oamenilor pe care i-am avut în minte sunt morți”, a spus președintele american.

Ultimul lider al țării, ayatollahul Khamenei - împreună cu o mare parte dintre liderii cei mai importanți ai țării - a fost ucis în valul inițial de atacuri americane și israeliene. Un alt atac care ar fi vizat liderii iranieni supraviețuitori a avut loc marți, a confirmat Trump.

donald trump
reza pahlavi
iran
razboi
