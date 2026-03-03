€ 5.0981
|
$ 4.3940
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0981
|
$ 4.3940
 
DCNews Stiri România, la masa discuţiilor privind umbrela nucleară a Franţei - Surse
Data actualizării: 18:28 03 Mar 2026 | Data publicării: 17:14 03 Mar 2026

România, la masa discuţiilor privind umbrela nucleară a Franţei - Surse
Autor: Doinița Manic

imagine cu rachete nucleare Discuţiile pe tema umbrelei nucleare a Franței ar fi început de mai mult timp şi ar fi avut loc inclusiv la nivel NATO. Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Potrivit unor surse oficiale citate de Agerpres, România participă la discuţiile privind umbrela nucleară a Franţei.

UPDATE: Decizia ar urma să fie luată în cadrul CSAT

Potrivit Digi 24, ministrul de Externe, Oana Țoiu, ar fi declarat că Franța a invitat România să facă parte din umbrela nucleară, iar decizia va fi luată în cadrul Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Știrea inițială:

România participă la discuţiile privind umbrela nucleară a Franţei, potrivit unor surse oficiale citate de Agerpres. Totuși, pentru moment, nu s-ar fi ajuns la o concluzie.

Potrivit surselor citate, discuţiile pe această temă au început de mai mult timp şi au avut loc inclusiv la nivel NATO.

VEZI ȘI: Emmanuel Macron iese la rampă în conflictul dintre Iran, SUA și Israel. Solicitare de urgență a președintelui Franței

Preşedintele Emmanuel Macron a propus luni o cooperare nucleară fără precedent pentru apărarea Europei cu Germania ca "partener-cheie", însoţită de o dezvoltare a arsenalului francez, insistând în acelaşi timp că Franţa va rămâne suverană în utilizarea forţei.

Emmanuel Macron: Germania va fi un partener-cheie în acest efort

"Partenerii noştri sunt pregătiţi", a insistat el, menţionând opt ţări europene: Regatul Unit, Germania, Polonia, Ţările de Jos, Belgia, Grecia, Suedia şi Danemarca. Toate aceste ţări sunt membre ale NATO.

VEZI ȘI: Germania anunţă că susţine obiectivul SUA de a pune capăt programului iranian de înarmare nucleară

"Germania va fi un partener-cheie în acest efort", a subliniat Macron. Cele două ţări au anunţat ulterior înfiinţarea unui "grup director nuclear" comun.

Franţa a decis să nu se alăture Grupului de Planificare Nucleară al Alianţei, creat în 1966, dar descurajarea sa nucleară este considerată complementară celei a NATO. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

franta
germania
arme nucleare
europa
nato
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Trump: Iranienii rămân fără lansatoare de rachete. Bazele lor militare, decimate
Publicat acum 20 minute
Profesor meditator din București, anchetat după ce ar fi agresat o adolescentă chiar în timpul unei ore de pregătire
Publicat acum 31 minute
Moment critic pentru turism. Atu-ul major al României, nefructificat
Publicat acum 35 minute
Iranul avertizează SUA și Israelul că vor ataca toate centrele economice din Orientul Mijlociu
Publicat acum 50 minute
Poate ataca Iranul țările europene? Cristian Diaconescu: Ascund o altă intenție
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 39 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 4: Marea Britanie trimite distrugătorul de apărare aeriană HMS Dragon în Cipru
Publicat acum 10 ore si 21 minute
Ce căutau copiii în Dubai? „Lecția” uitată a securiștilor dinainte de ’89
Publicat acum 10 ore si 35 minute
Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă de Lună/Lună Plină în Fecioară. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 3 minute
Donald Trump, anunțul momentului despre războiul cu Iranul
Publicat acum 6 ore si 28 minute
Prima țară care vorbește despre părăsirea Consiliului Păcii înființat de Trump
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close