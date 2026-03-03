România, la masa discuţiilor privind umbrela nucleară a Franţei - Surse

UPDATE: Decizia ar urma să fie luată în cadrul CSAT

Potrivit Digi 24, ministrul de Externe, Oana Țoiu, ar fi declarat că Franța a invitat România să facă parte din umbrela nucleară, iar decizia va fi luată în cadrul Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Știrea inițială:

România participă la discuţiile privind umbrela nucleară a Franţei, potrivit unor surse oficiale citate de Agerpres. Totuși, pentru moment, nu s-ar fi ajuns la o concluzie.

Potrivit surselor citate, discuţiile pe această temă au început de mai mult timp şi au avut loc inclusiv la nivel NATO.

Preşedintele Emmanuel Macron a propus luni o cooperare nucleară fără precedent pentru apărarea Europei cu Germania ca "partener-cheie", însoţită de o dezvoltare a arsenalului francez, insistând în acelaşi timp că Franţa va rămâne suverană în utilizarea forţei.

Emmanuel Macron: Germania va fi un partener-cheie în acest efort

"Partenerii noştri sunt pregătiţi", a insistat el, menţionând opt ţări europene: Regatul Unit, Germania, Polonia, Ţările de Jos, Belgia, Grecia, Suedia şi Danemarca. Toate aceste ţări sunt membre ale NATO.

"Germania va fi un partener-cheie în acest efort", a subliniat Macron. Cele două ţări au anunţat ulterior înfiinţarea unui "grup director nuclear" comun.

Franţa a decis să nu se alăture Grupului de Planificare Nucleară al Alianţei, creat în 1966, dar descurajarea sa nucleară este considerată complementară celei a NATO.