Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat elitele occidentale că sunt conduse de așa-numitele „instincte Epstein”, scrie The Moscow Times.

Remarcile sale au venit după recentele afirmații ale Serviciului de Informații Externe (SVR) al Rusiei, conform cărora Franța și Regatul Unit discutau pe ascuns planuri de a furniza Ucrainei o armă nucleară - o acuzație pe care oficialii occidentali nu au confirmat-o.

Apărând într-o emisiune săptămânală a televiziunii de stat și răspunzând la aceste acuzații, Lavrov a fost întrebat dacă liderii occidentali „și-au pierdut toate instinctele de autoconservare” prin faptul că ar fi avut în vedere o astfel de mișcare.

Rușii pro-Kremlin descriu Statele Unite și Israelul drept o „coaliție Epstein”

„Instinctele lor sunt în mare parte asemănătoare cu cele ale lui Epstein, așa cum înțeleg eu, în acea societate”, a spus Lavrov, invocând scandalul din jurul infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein.

„Dar instinctele care se referă la soarta propriilor state și la grija pentru propriul popor au fost în mod clar degradate în ultimii ani”, a adăugat el.

Comentariile lui Lavrov au făcut ecou retoricii care circulă printre bloggerii militari ruși pro-război, care descriu Statele Unite și Israelul drept o „coaliție Epstein” în urma recentelor lor atacuri asupra Iranului, sugerând că conflictul din Orientul Mijlociu a fost inițiat ca o distragere a atenției de la scandalul Epstein. Kremlinul a numit presupusele planuri de a furniza Ucrainei o armă nucleară „absolut nebunești”, deși ideea unui astfel de plan a fost discutată doar de către Rusia până acum.

