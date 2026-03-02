€ 5.0972
|
$ 4.3430
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0972
|
$ 4.3430
 
DCNews Stiri Serghei Lavrov, noi declarații controversate: Liderii occidentali sunt ghidați de „instinctele lui Epstein”
Data publicării: 23:40 02 Mar 2026

Serghei Lavrov, noi declarații controversate: Liderii occidentali sunt ghidați de „instinctele lui Epstein”
Autor: Doinița Manic

imagine cu serghei lavrov, ministrul afacerilor externe din rusia Serghei Lavrov acuză elitele occidentale că sunt conduse de așa-numitele „instincte Epstein”. Foto: Agerpres

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că elitele occidentale sunt conduse de „instincte Epstein”.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat elitele occidentale că sunt conduse de așa-numitele „instincte Epstein”, scrie The Moscow Times.

Remarcile sale au venit după recentele afirmații ale Serviciului de Informații Externe (SVR) al Rusiei, conform cărora Franța și Regatul Unit discutau pe ascuns planuri de a furniza Ucrainei o armă nucleară - o acuzație pe care oficialii occidentali nu au confirmat-o.

VEZI ȘI: Rusia amenință Franța și Marea Britanie cu un atac nuclear, dacă cele două țări transferă armament nuclear Ucrainei

Apărând într-o emisiune săptămânală a televiziunii de stat și răspunzând la aceste acuzații, Lavrov a fost întrebat dacă liderii occidentali „și-au pierdut toate instinctele de autoconservare” prin faptul că ar fi avut în vedere o astfel de mișcare.

Rușii pro-Kremlin descriu Statele Unite și Israelul drept o „coaliție Epstein”

„Instinctele lor sunt în mare parte asemănătoare cu cele ale lui Epstein, așa cum înțeleg eu, în acea societate”, a spus Lavrov, invocând scandalul din jurul infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein.

„Dar instinctele care se referă la soarta propriilor state și la grija pentru propriul popor au fost în mod clar degradate în ultimii ani”, a adăugat el.

Comentariile lui Lavrov au făcut ecou retoricii care circulă printre bloggerii militari ruși pro-război, care descriu Statele Unite și Israelul drept o „coaliție Epstein” în urma recentelor lor atacuri asupra Iranului, sugerând că conflictul din Orientul Mijlociu a fost inițiat ca o distragere a atenției de la scandalul Epstein. Kremlinul a numit presupusele planuri de a furniza Ucrainei o armă nucleară „absolut nebunești”, deși ideea unui astfel de plan a fost discutată doar de către Rusia până acum.

VEZI ȘI: Donald Trump: Nici măcar nu am început să-i lovim puternic/ Spania nu susține acțiunile militare lansate de SUA și Israel împotriva Iranului- Ultimele informații 2 martie

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

serghei lavrov
rusia
kremlin
jeffrey epstein
sua
israel
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Avalanșă filmată în Bucegi. Momentul dramatic în care un schior este îngropat parțial în zăpadă, la un pas de tragedie / Video
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Aleksandr Dughin îl sfătuiește pe Vladimir Putin să intre în războiul din Iran: "SUA ar putea schimba regimul și la noi"
Publicat acum 1 ora si 43 minute
Se schimbă America! Bogdan Chirieac, după discursul șefului Pentagonului: E o altă politică
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Roseața de pe gâtul lui Trump stârnește comentarii în mediul online. Răspunsul Casei Albe (FOTO)
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Iranul a închis strâmtoarea Ormuz: Amenințare pentru transportul de petrol la nivel global
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Avalanșă filmată în Bucegi. Momentul dramatic în care un schior este îngropat parțial în zăpadă, la un pas de tragedie / Video
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close