DCNews Stiri Mii de cetățeni UE rămân în Iran, iar Turcia suspendă trecerile de frontieră pe timp de zi
Data publicării: 10:27 02 Mar 2026

Mii de cetățeni UE rămân în Iran, iar Turcia suspendă trecerile de frontieră pe timp de zi
Autor: Dana Mihai

avion zburand Sursa foto: Freepik, @Kireyonok_Yuliya

Mii de persoane cu cetăţenie a unui stat membru al Uniunii Europene încă se află în Iran, a afirmat un oficial important al UE, transmite dpa.

UE activează mecanismul consular pentru sprijinirea cetățenilor aflați în Iran

Multe dintre aceste persoane deţin şi cetăţenia iraniană şi nu doresc neapărat să părăsească ţara, a precizat oficialul european.

Numărul exact al celor care solicită evacuarea nu a fost dezvăluit.

Se pare că un număr mult mai mare de cetăţeni UE sunt blocaţi în ţările din jurul Iranului din cauza anulării zborurilor cauzată de închiderea spaţiului aerian.

Pentru a-i ajuta, Uniunea Europeană a activat o reţea de cooperare consulară menită coordoneze eforturile de evacuare mai eficient.

Turcia suspendă trecerile de frontieră pe timp de zi

În acest context, Ministerul Comerţului din Turcia a anunţat luni că Ankara a suspendat trecerile de frontieră pe timp de zi cu Iranul, relatează AFP.

"Trecerile de frontieră pe timp de zi pentru călătorii la cele trei puncte vamale sunt suspendate reciproc", a declarat ministrul Comerţului, Omer Bolat, pe reţeaua X, adăugând însă că situaţia de la faţa locului este normală.

"Iranul le permite cetăţenilor săi să intre pe teritoriul său prin Turcia. De asemenea, Turcia le permite cetăţenilor săi şi celor din ţări terţe să intre pe teritoriul său din Iran", a declarat el, fără a specifica dacă aceste treceri autorizate sunt pentru şederi prelungite.

turcia
iran
calatori
uniunea europeana
frontiere
