SUA nu ar avea o strategie pentru ”ziua de după” în Iran. Speranța lui Donald Trump: America este cu voi

Statele Unite nu au elaborat încă o strategie pentru ”ziua de după” pentru Iran în urma atacurilor comune americano-israeliene care au ucis o mare parte din conducerea țării, spun parlamentarii ambelor partide politice majore, arată Al Jazeera.

Președintele Donald Trump a cerut o schimbare în Guvernul iranian, care a intrat într-o perioadă de incertitudine în urma morții liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în atacul de sâmbătă.

Speranțe că poporul iranian se va ridica

Strategia pe care Trump a schițat-o public până acum se bazează în mare măsură pe speranța că poporul iranian se va ridica și își va determina propriul viitor după decenii de represiune.

Republicanii și-au exprimat optimismul cu privire la atacuri, în timp ce democrații au fost sceptici că acestea vor duce la un rezultat favorabil, dar parlamentarii ambelor părți erau nesiguri cu privire la viitorul imediat.

În continuare celor de mai sus, o informație de ultim moment este chiar declarația președintelui american din urmă cu puțin timp. Donald Trump le spune iranienilor să se ridice: ”America este cu voi”. El îi îndeamnă pe iranieni să răstoarne Republica Islamică, la o zi după ce un atac comun americano-israelian l-a ucis pe liderul suprem.

„Îi îndemn pe toți patrioții iranieni care tânjesc după libertate să profite de acest moment, să fie curajoși, să fie îndrăzneți, să fie eroici și să-și ia înapoi țara. America este cu voi”, a declarat Trump într-un discurs video.