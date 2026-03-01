În ce țară și-au adus copiii doi prieteni ai lui Predoiu pentru a fi în siguranță

Vicepremierul Cătălin Predoiu a declarat la TVR Info că România se numără printre statele cu un nivel ridicat de siguranță publică. Ocupă locul 38 din 163 de țări într-un clasament european. Ministrul de Interne a zis că siguranța este „un produs” care trebuie construit și menținut prin investiții constante. El a mai zis că strada este relativ sigură, iar migrația ilegală este eficient gestionată, inclusiv în contextul aderării la Schengen.

„Eu mă bucur că România este o țară sigură. Potrivit unei statistici europene oficiale, România ocupă locul 38 din 163 de țări, deci este o țară cu un nivel de siguranță mai mult decât rezonabil. Însă acest „produs”, care se numește siguranță publică, trebuie construit și menținut permanent. Se muncește pentru el în fiecare zi. Trebuie făcute investiții pentru păstrarea și dezvoltarea nivelului de siguranță publică. Toate acestea presupun resurse financiare. Lucrurile sunt legate, sunt interdependente”, a zis Cătălin Predoiu la TVR Info.



Nivelul ridicat de siguranță publică din țara noastră este un atu

România este o țară în care mulți oameni aleg să-și crească copiii.

„Am doi prieteni care și-au adus copiii de la studii din străinătate în România și trăiesc aici cu familia tocmai pentru că se simt în siguranță. Siguranța este un produs made in România foarte bun. Desigur, nimic nu este perfect. Nu susțin că tot ceea ce facem în minister este perfect sau că nu avem probleme de rezolvat. Însă progresul este vizibil în grafice și în cifre, inclusiv în combaterea traficului de droguri, fără a intra acum în detalii statistice”, a mai zis vicepremierul.

Strada este relativ sigură în România

„În ceea ce privește infracționalitatea stradală, strada este relativ sigură în România. Migrația ilegală este o problemă gestionată eficient în țara noastră. România este una dintre cele mai sigure țări din Europa din perspectiva migrației, lucru foarte apreciat și în Statele Unite, unde combaterea migrației ilegale este o prioritate, la fel ca lupta împotriva criminalității internaționale și a traficului de droguri și de persoane.



Faptul că am reușit, într-un număr relativ scurt de ani, să reducem semnificativ migrația ne poziționează bine și la nivel european. A fost unul dintre atuurile noastre în procesul de aderare la Schengen. Am reușit acest lucru prin investiții logistice și prin crearea unui adevărat „zid tehnologic” la frontierele naționale, dar și prin cooperare strânsă cu vecinii noștri, Bulgaria, Serbia, Ungaria, Republica Moldova și Ucraina. Chiar și cu Austria, cu care am avut un diferend bilateral, există schimb de informații și cooperare operativă. Este un complex de măsuri care a condus la aceste rezultate”, a zis vicepremierul.



„Vreau să demontez un narativ care circulă frecvent cu privire la migrația ilegală a cetățenilor români în Statele Unite. Datele oficiale ale autorităților americane arată că România se află foarte jos în clasamentul privind migrația ilegală pe zona cu Mexic. Ponderea cetățenilor români este sub 1% din total. România nu creează probleme deosebite din acest punct de vedere. Acestea sunt aspecte concrete pe care le-am discutat și pe care dorim să le dezvoltăm în continuare, în cooperare cu agențiile menționate”, a zis Cătălin Predoiu.

VEZI ȘI: BREAKING NEWS România intră în noua arhitectură strategică americană. Predoiu, anunțurile zilei după discuțiile din SUA