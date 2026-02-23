Ministrul Rogobete, reacție după ce a fost acuzat că a vorbit despre incidentul aviatic HiSky. ”Asta înseamnă responsabilitate”

S-a dat alerta aseară pe Aeroportul Otopeni, după ce o aeronavă a companiei HiSky, cu destinația Hurghada, a anunțat că se întoarce, în urma activării unui senzor de presurizare a cabinei. Avionul Airbus A320, cu 186 de oameni la bord, a decolat, iniţial, de pe Otopeni, duminică, la ora 19:19, dar după jumătate de oră a declarat urgenţa. Comandantul aeronavei a decis, conform procedurilor standard de siguranță, revenirea la Aeroportul Internațional Henri Coandă, survolând zona pentru reducerea greutății și pregătirea în condiții optime a aterizării.

Pentru a preveni lipsa de pregătire în cazul unui posibil incident aviatic grav, dar și în cazul posibilității ca în acel avion să se fi aflat mai multe persoane care necesită ajutor medical imediat, Ministerul Sănătății a convocat o celulă de criză.

Ministerul Sănătății a fost acuzat că ar fi cauzat panică, din cauza informării publice. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a venit cu o reacție

Alexandru Rogobete: Rolul meu, ca ministru al Sănătății, nu este să reacționez după ce se întâmplă ceva grav

"Văd că lucrurile se încing și apar tot felul de comentarii: că de ce am reacționat, că de ce am vorbit, că de ce nu am așteptat. Sǎ aștept ce?

Haideți să lămurim un lucru simplu: ce ne dorim, de fapt? Să fim pregătiți atunci când apare o potențială situație de criză? Sau să stăm liniștiți și să fim, din nou, surprinși?

Am fost informat că un avion cu 180 de pasageri la bord s-a depresurizat și se întoarce la Otopeni. În acel moment nu existau alte date certe. Se știa doar că aeronava trebuie să survoleze pentru a-și reduce greutatea înainte de aterizare. A făcut acest lucru aproximativ 40–45 de minute și, din fericire, a aterizat în siguranță. Doamne ajută că totul s-a încheiat bine.

Dar rolul meu, ca ministru al Sănătății, nu este să reacționez după ce se întâmplă ceva grav. Rolul meu este să fiu pregătit înainte.

Într-un scenariu negativ, vorbeam despre posibilitatea unor victime multiple. Iar victimele multiple nu se tratează pe pistă. Se tratează în spitale. Spitale care, în acest moment, funcționează cu un grad de ocupare de peste 90%. Asta înseamnă organizare și coordonare din timp, nu improvizație.

"Asta înseamnă responsabilitate"

Am convocat spitalele de urgență din București într-o celulă de criză. Le-am informat, le-am pus în alertă și am asigurat coordonarea necesară. Am menținut legătura directă cu Aeroportul București, Ministerul Transporturilor și Departamentul pentru Situații de Urgență. Asta înseamnă responsabilitate.

Se mai putea întâmpla ceva: chiar și cu o aterizare în siguranță, puteau exista pasageri cu hipoxie, atacuri de panică sau alte probleme medicale care necesitau spitalizare. Și pentru asta trebuia să fim pregătiți.

A spune că am creat panică pentru că am informat public și am pus sistemul în alertă este complet absurd. Informarea înseamnă transparență. Iar transparența, într-o situație potențial critică, înseamnă încredere.

Imaginați-vă, însă, scenariul invers: 20–30 de pacienți ajung simultan la spitale și noi nu suntem pregătiți. Atunci ce am fi spus? Îmi asum decizia de a reacționa prompt. Îmi asum decizia de a comunica. Pentru că prevenția și pregătirea nu sunt motive de scuză, sunt obligații.

Este dezamăgitor ca, atunci când îți faci treaba la timp, să fii acuzat că ți-ai făcut treaba. Eu aleg să fiu pregătit. De fiecare dată", a explicat Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.

De ce a fost nevoie ca Ministerul Sănătății să informeze românii cu privire la ce se întâmplă?

Trăim în era în care totul se transmite pe rețelele sociale. Oricine are un telefon cu cameră și Internet. Oricine poate face o poză sau filma. Când sunt mobilizate forțe importante de intervenție și salvare, zeci de autospeciale de pompieri, descarcerare, salvare, nu poate rămâne secret până când observăm dacă se întâmplă ceva sau nu. Când medicii sunt chemați de acasă, când sunt eliberate spitale de cazuri care nu reprezintă urgențe, informația se poate răspândi imediat și genera scenarii în rafală.

Ministerul Sănătății însă a anunțat, în timpul desfășurării acțiunii ce se întâmplă. Astfel, totul a fost clar, nu au existat întrebări sau scenarii despre ce se întâmplă pe aeroport, respectiv în spitale și toată România a așteptat o revenire la sol în siguranță. Românii au fost informați de la prima sursă, cea care a mobilizat echipele de salvare și spitalele, nefiind astfel loc pentru ipotezele unor oameni fără competențe.