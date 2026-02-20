€ 5.0974
Data actualizării: 18:02 20 Feb 2026 | Data publicării: 17:59 20 Feb 2026

Premierul Bolojan pleacă la Bruxelles. Discuții cheie cu Ursula von der Leyen
Autor: Andrei Itu

Se pregătește terenul pentru Premierul Ilie Bolojan. Inquam Photos/ Octav Ganea

Prim-ministrul Ilie Bolojan va face săptămâna viitoare o vizită la Bruxelles, unde se va întâlni cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Informaţia este confirmată de surse oficiale guvernamentale, citate de Agerpres, dar şi de agenda de lucru a şefei Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

Vizita premierului Ilie Bolojan la Bruxelles are loc în contextul în care autorităţile de la Bucureşti au, în această perioadă, discuţii în cadrul coaliţiei de guvernare despre elaborarea Legii bugetului de stat pentru anul 2026, având în vedere şi fondurile europene ce urmează să susţină componenta de investiţii a bugetului.

Urmează un răspuns oficial privind jalonul din PNRR privind pensiile magistraților

De asemenea, în următoarele două-trei săptămâni, România va primi un răspuns oficial din partea Comisiei Europene despre situaţia fondurilor aferente jalonului din PNRR cu privire la pensiile magistraţilor, respectiv suma de 231 de milioane de euro.

Guvernul aşteaptă şi aprobarea Executivului european despre cererea de plată nr. 4

"Cererea de plată 4, în valoare de 2,62 miliarde de euro, este într-un stadiu avansat de, să spunem, consultare şi verificare de către Comisia Europeană. Aşa cum am spus în spaţiul public, în luna martie cel mai probabil vom avea ok-ul, unda verde din partea Comisiei Europene pentru plată, iar lucrul acesta este exact în termenul pe care îl are Comisia Europeană", a zis ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.

