Subcategorii în Stiri

Nicușor Dan, imagine tare. „Știți cine e în poza asta? Ce a făcut el și ce am făcut noi?" / foto în articol
Data publicării: 10:28 20 Feb 2026

Nicușor Dan, imagine tare. „Știți cine e în poza asta? Ce a făcut el și ce am făcut noi?” / foto în articol
Autor: Anca Murgoci

Nicușor Dan Nicușor Dan

Nicușor Dan a mers la prima reuniune a Consiliului Păcii, organizată joi la Washington sub egida președintelui american Donald Trump.

Nicușor Dan s-a fotografiat, printre alții, și cu Javier Milei, președintele Argentinei.

„Știți cine e în poza asta? Ce a făcut el și ce am făcut noi? Lângă Nicușor Dan se află Javier Milei, președintele Argentinei. Am vorbit de el în 2022 înainte să câștige alegerile. Am așteptat să văd dacă va și aplica lucrurile de care a vorbit și nu am fost dezamăgit. De îndată ce a ajuns președinte, Javier Milei nu a pierdut timpul. Nu a început să facă grupuri de lucru, comisii, comitete, dezbateri. S-a apucat direct de reforme. Știa ce trebuie să facă și a făcut-o.

Nicușor Dan, alături de Javier Milei, președintele Argentinei.

A desființat agenții întregi cu nume pompoase dar care nu făceau nimic. A desființat fondurile care mergeau de la guvern către regiuni pentru investiții locale (echivalentul PNDL-urilor și Anghel Saligny-urilor de la noi). A oprit toate schemele de ajutor de stat și subvenții către marile corporații. A tăiat zeci de mii de pagini de reglementări inutile. A privatizat companii de stat. Și a oprit intervenția statului în economie.

Și, foarte important, a eliminat deficitul bugetar al Argentinei într-un singur an fără creșteri de taxe. Doar cu scăderi de cheltuieli. Deși și acolo ziceau economiștii socialiști că trebuie să crească taxele, nu le-a crescut. A tăiat cheltuieli de ~6% din PIB. Colosal. Într-un singur an. Așa a ajuns de la deficit 5.4% la excedent 0.4%, primul excedent al Argentinei în 123 de ani.

Rețineți, în 123 de ani!

Rezultat?

Socialiștii ziceau că va fi un dezastru. Ce să vedeți că n-a fost. În doar doi ani politicile acestea liberal-libertariene au scos peste 7 milioane de argentinieni din sărăcie. Rata de sărăcie a scăzut de la 42% la 32%. Inflația a căzut de la 211% la 32%. Datoria publică s-a redus. Chiar și inegalitățile au scăzut.

Presa internațională a numit ce s-a întâmplat în Argentina un miracol. Dar nu este un miracol. Este consecința firească a aplicării ideilor corecte în societate. Din păcate pentru noi, guvernul Bolojan a făcut fix invers decât ce face Milei.

M-am bucurat când a câștigat Javier Milei. Nu doar pentru Argentina, ci și pentru restul lumii. Pentru că a arătat încă o dată calea de urmat: un stat mai mic, cetățeni mai puternici, taxe mai mici, mai multă libertate economică, mai puțină planificare centrală, mai mult respect al proprietății private.

A arătat încă o dată că liberalismul funcționează, trebuie doar să îl aplicăm”, a scris Claudiu Năsui, deputat USR, pe Facebook.

VEZI ȘI: Nicușor Dan - Donald Trump, la Consiliul pentru Pace. Mircea Badea pune punctul pe i după vizita președintelui 

x close